Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом

Владимир Путин 3 июня принял участие в церемония подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума-2021. Президент участвовал
в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля.
Глава государства отметил, что отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - сказал Путин и пообещал, что 4 июня в выступлении на пленарной сессии форума он будет говорить об этом.
Предприниматели знают о положении дел в экономике "лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме", оценил глава государства.
"В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - обратился президент к участникам церемонии.
Подписанные соглашения он назвал первыми шагами на нынешнем форуме и выразил уверенность, что "деловых контактов, переговоров с выходом на подписание документов будет значительно больше".
По его мнению, Россия будет не только "выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации". "Но без всяких сомнений мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения", - заявил Путин. А правительство РФ делало и будет делать все для того, чтобы поддержать развитие экономики, заключил президент.