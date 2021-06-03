Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом

7:24:286/3/2021Фото: Кремлин.ру
1

По мнению президента, предприниматели знают о положении дел в экономике "лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме".

Путин заявил, что экономика России выходит из вызванного пандемией кризиса

Владимир Путин 3 июня принял участие в церемония подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума-2021. Президент участвовал
в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - сказал Путин и пообещал, что 4 июня в выступлении на пленарной сессии форума он будет говорить об этом.

Предприниматели знают о положении дел в экономике "лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме", оценил глава государства.

"В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - обратился президент к участникам церемонии.

Подписанные соглашения он назвал первыми шагами на нынешнем форуме и выразил уверенность, что "деловых контактов, переговоров с выходом на подписание документов будет значительно больше".

По его мнению, Россия будет не только "выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации". "Но без всяких сомнений мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения", - заявил Путин. А правительство РФ делало и будет делать все для того, чтобы поддержать развитие экономики, заключил президент.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кризисфорумэкономика Россиикоронавирус
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы чувствуете выход из кризиса?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
    7:24:28 6/3/2021
    Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
    Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю
    7:20:22 6/3/2021
    Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю
    Обыски проходят в офисах компаний по прокату электросамокатов в Петербурге
    7:12:32 6/3/2021
    Обыски проходят в офисах компаний по прокату электросамокатов в Петербурге
    Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение
    6:41:49 6/3/2021
    Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение
    БердскСуд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц
    6:24:43 6/3/2021
    Суд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц
    Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
    6:20:07 6/3/2021
    Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
    Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России
    6:07:49 6/3/2021
    Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России
    Названы пять самых популярных автомобилей среди россиян
    5:26:41 6/3/2021
    Названы пять самых популярных автомобилей среди россиян
    «Белый интернет» создадут в России
    5:25:17 6/3/2021
    «Белый интернет» создадут в России
    Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни
    5:20:05 6/3/2021
    Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни