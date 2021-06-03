Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными

Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России Владимира Путина — 3 июня заявил, что обвинение в манипулировании на выборах, опубликованное накануне в Twitter лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, не может быть голословным и является оскорблением ведомства.
"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", - сказал Песков.
По словам Пескова, Зюганов всегда в контакте с Кремлем по вопросам организации и проведения выборов.
В сообщении, которое в среду лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов опубликовал в Twitter, говорится, что "в АП РФ сидят "умельцы", которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ".
На 19 сентября намечены выборы в Государственную думу России. В этот же день будут избираться региональные и муниципальные депутаты. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в единый день голосования бердчане будут голосовать за новый состав местного депутатского корпуса.