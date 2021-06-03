Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
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Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"

8:25:306/3/2021Фото: Читателя Курьер. Среда.
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Теперь бердчане-потребители вправе вносить плату за коммунальную услугу непосредственно в ресурсоснабжающую организацию либо через официальных платежных агентов.

Бердчане больше не будут платить за электричество через «Почту России»

С 15 мая 2021 года  «Новосибирскэнергосбыт» прекратил информационное взаимодействие с «Почтой России» в части адресов клиентов, находящихся в базе биллинговой системы Бердского участка. К нему относятся Бердск, Агролес, поселки Новый, Боровой и Советский. Причиной этого стало падение спроса на услуги в почтовых отделениях и развитие сервисов электронных платежей.

Между тем, почта выставляла сбытовикам, работающим в Бердске, самые высокие агентские платежи в Новосибирской области. Поэтому «Новосибирскэнергосбыт» прекратил информационное взаимодействие с «Почтой России» в части услуг по приему платежей Бердского участка.

Теперь потребители вправе вносить плату за коммунальную услугу непосредственно в ресурсоснабжающую организацию либо через официальных платежных агентов, сообщили 3 июня в пресс-центре мэрии.

Бердчане, которые пока не готовы отказаться от привычной формы оплаты услуг ЖКХ, могут это сделать в пунктах приема платежей управляющих компаний и РКЦ. А также через мобильное приложение «Платосфера» и сайт АО «Новосибирскэнергосбыт». Это собственные удаленные сервисы, которые имеют 40% зону покрытия в Бердске.

Сейчас «Новосибирскэнергосбыт» организовал прием платежей за коммунальную услугу в Бердске без комиссии несколькими способами:

1. Сайт АО «Новосибирскэнергосбыт»

2. Платосфера

3. УК Гурман

4. УК Альтернатива

5. УК Лига

6. УК МАГ-Сервис

7. 000 РКЦ г. Бердск

8. АО «Россельхозбанк»

9. Банк «Левобережный» ПАО

10. АО Банк «Акцепт»

11. ПАО Банк «ФК Открытие».

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