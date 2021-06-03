Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"

С 15 мая 2021 года «Новосибирскэнергосбыт» прекратил информационное взаимодействие с «Почтой России» в части адресов клиентов, находящихся в базе биллинговой системы Бердского участка. К нему относятся Бердск, Агролес, поселки Новый, Боровой и Советский. Причиной этого стало падение спроса на услуги в почтовых отделениях и развитие сервисов электронных платежей.
Между тем, почта выставляла сбытовикам, работающим в Бердске, самые высокие агентские платежи в Новосибирской области. Поэтому «Новосибирскэнергосбыт» прекратил информационное взаимодействие с «Почтой России» в части услуг по приему платежей Бердского участка.
Теперь потребители вправе вносить плату за коммунальную услугу непосредственно в ресурсоснабжающую организацию либо через официальных платежных агентов, сообщили 3 июня в пресс-центре мэрии.
Бердчане, которые пока не готовы отказаться от привычной формы оплаты услуг ЖКХ, могут это сделать в пунктах приема платежей управляющих компаний и РКЦ. А также через мобильное приложение «Платосфера» и сайт АО «Новосибирскэнергосбыт». Это собственные удаленные сервисы, которые имеют 40% зону покрытия в Бердске.
Сейчас «Новосибирскэнергосбыт» организовал прием платежей за коммунальную услугу в Бердске без комиссии несколькими способами:
1. Сайт АО «Новосибирскэнергосбыт»
2. Платосфера
3. УК Гурман
4. УК Альтернатива
5. УК Лига
6. УК МАГ-Сервис
7. 000 РКЦ г. Бердск
8. АО «Россельхозбанк»
9. Банк «Левобережный» ПАО
10. АО Банк «Акцепт»
11. ПАО Банк «ФК Открытие».