Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
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Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть

9:32:356/3/2021Фото: мэрия Новосибирска
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По мнению горожан, она может называться «площадь Александра Невского» или «Александровская площадь». На портале мэрии сейчас проходит опрос новосибирцев. И если большинство проголосуют "за", градоначальник сдастся.

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Анатолий Локоть рассказал, что думает о смене названия площади Свердлова

Голосование по вопросам переименования объектов города на портале мэрии Новосибирска проходит 2-8 июня по пяти пунктам. Например, объект— транспортную развязку между улицами Фрунзе и Ипподромской предлагают назвать «Площадью Бартини» (авиаконструктор Роберт Бартини — итальянский коммунист, бежавший в СССР и работавший в СибНИА).

Один из пунктов предлагает сменить название у площади Свердлова. По мнению горожан, она может называться «площадь Александра Невского» или «Александровская площадь».
Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что думает по вопросу смены привычного названия:

— Неоднократно высказывался по этой теме. Я категорически против всякого рода переименований в Новосибирске — это искажает традиции, сложившиеся отношения, может вызвать какие-то социальные напряжения. Новосибирск динамично развивается, каждый год появляются новые площадки, которые могут пригодиться, чтобы увековечить память каких-то личностей.

По заверению мэра Новосибирска, если активная часть горожан проявит инициативу, мэрия им не откажет, но теперь нужно учитывать, что второго голосования после переименования не будет.

В настоящее время более 60% жителей Новосибирска за то, чтобы оставить площади прежнее название. Напомним, что мэр столицы Сибири является одновременно секретарем обкома КПРФ. Он неоднократно выступал против того, чтобы новосибирскую площадь, названную в честь советского революционера, переименовывали.

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