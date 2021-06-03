Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть

Голосование по вопросам переименования объектов города на портале мэрии Новосибирска проходит 2-8 июня по пяти пунктам. Например, объект— транспортную развязку между улицами Фрунзе и Ипподромской предлагают назвать «Площадью Бартини» (авиаконструктор Роберт Бартини — итальянский коммунист, бежавший в СССР и работавший в СибНИА).
Один из пунктов предлагает сменить название у площади Свердлова. По мнению горожан, она может называться «площадь Александра Невского» или «Александровская площадь».
Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что думает по вопросу смены привычного названия:
— Неоднократно высказывался по этой теме. Я категорически против всякого рода переименований в Новосибирске — это искажает традиции, сложившиеся отношения, может вызвать какие-то социальные напряжения. Новосибирск динамично развивается, каждый год появляются новые площадки, которые могут пригодиться, чтобы увековечить память каких-то личностей.
По заверению мэра Новосибирска, если активная часть горожан проявит инициативу, мэрия им не откажет, но теперь нужно учитывать, что второго голосования после переименования не будет.
В настоящее время более 60% жителей Новосибирска за то, чтобы оставить площади прежнее название. Напомним, что мэр столицы Сибири является одновременно секретарем обкома КПРФ. Он неоднократно выступал против того, чтобы новосибирскую площадь, названную в честь советского революционера, переименовывали.