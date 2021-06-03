Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
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Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске

9:18:526/3/2021Фото: АБ "Гвардия"
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Причиной конфликта послужило то, что во время отдыха на берегу Оби она, проходя мимо, якобы наступила на чужое пляжное полотенце. Предположительно, напавшие являются воспитанниками детского дома.

Нападавших подростков задержали бойцы АБ "Гвардия"

Следственный комитет Новосибирской области инициирует передачу материалов по факту причинения телесных повреждений школьнице в производство следственных органов СК России. Об этом 3 июня сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

"Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что вечером 1 июня 2021 года в Ленинском районе Новосибирска пятеро 18-летних молодых людей избили 16-летнюю девочку. Причиной стал конфликт на пляже", - уточнила Кулешова.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, материалы из полиции заберут в производство СКР для принятия процессуального решения. Для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", бойцы группы быстрого реагирования Агентства безопасности "Гвардия" задержали компанию, жестоко избившую несовершеннолетнюю девочку из-за конфликта на пляже.

Инцидент произошел 1 июня. В 20:31 нажали кнопку тревожной сигнализации в супермаркете на проспекте К. Маркса в Новосибирске. Директор магазина пояснила, что вызвала ГБР, увидев, как на улице группа подростков избивает девочку.

По словам старшего экипажа ГБР "Гвардии" Артема Вялкова, на лице и руках у девочки были свежие ссадины и царапины, а нос был опухшим от ударов. По словам девочки, причиной конфликта послужило то, что во время отдыха на берегу Оби она, проходя мимо, якобы наступила на чужое пляжное полотенце. Компания из трех 18-летних девушек и двух молодых людей догнала девочку и ее 10-летнего брата, ушедших с пляжа, и начала избивать.

Пятеро участников конфликта были задержаны. Их передали в руки полицейских. Пострадавшая и ее брат с родителями также поехали в отдел МВД Ленинского района для написания заявления. По предварительной информации, все задержанные являются воспитанниками детского дома Новосибирска.

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