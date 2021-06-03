Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
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03.06
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Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте

10:02:236/3/2021Фото: Вы пользуетесь приложением ВК?
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В мобильном приложении соцсети появились новые сообщения. Чтобы воспользоваться новой услугой приложения достаточно нажать кнопку «Отправить» и выбрать нужный способ.

В приложении ВКонтакте можно отправлять тихие сообщения, которые звуком не отвлекут от дел получателя

Мобильное приложение ВКонтакте обновляет услуги для пользователей.

Теперь в ВК можно отправлять сообщения, которые пропадут у получателей через некоторое время (есть варианты от 15 секунд до 24 часов). Если до указанного момента получатель не прочтет сообщение, то увидит пометку «Сообщение исчезло».

Тихие сообщения можно отправлять, когда получатель занят, и его нельзя отвлекать. Чтобы воспользоваться новой услугой приложения достаточно нажать кнопку «Отправить» и выбрать нужный способ отправки.

В течении дня 3 июня данная функция стала доступна всем пользователям приложения.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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