Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте

Мобильное приложение ВКонтакте обновляет услуги для пользователей.
Теперь в ВК можно отправлять сообщения, которые пропадут у получателей через некоторое время (есть варианты от 15 секунд до 24 часов). Если до указанного момента получатель не прочтет сообщение, то увидит пометку «Сообщение исчезло».
Тихие сообщения можно отправлять, когда получатель занят, и его нельзя отвлекать. Чтобы воспользоваться новой услугой приложения достаточно нажать кнопку «Отправить» и выбрать нужный способ отправки.
В течении дня 3 июня данная функция стала доступна всем пользователям приложения.