По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области

Задержан по подозрению в мошенничестве 3 июня депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов ("Единая Россия"). Он в региональном парламенте возглавляет комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ и причинение ущерба в размере 15,9 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Преступный эпизод имел место в период с 2019 по 2020 год, когда компания "Коченевская птицефабрика" получила субсидию в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на сумму 41 млн рублей. Деньги должны были использовать на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. По версии следствия был нанесен ущерб в размере почти 16 млн рублей.
Морозов является председателем совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика" - одного из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области. В середине мая Морозов сообщал о приостановке производственных цехов предприятия.
Выручка птицефабрики в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства. Без работы остались 500 человек.
«Коченёвскую птицефабрику» требовали признать банкротом. Волгоградская компания «Мегамикс» подала иск о несостоятельности из-за долга в 1 млн рублей. Но в мае фирма отозвала претензии, и суд прекратил дело, говорится в материалах на сайте арбитража.
Руководство птицефабрики говорило, что одним из путей выхода из кризиса могла бы стать продажа активов другим сельсхозкомпания, например, птицефабрике «Октябрьская», которую возглавляет депутат заксобрания Олег Подойма («Единая Россия»), передает Тайга.инфо.