По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области

10:23:006/3/2021Фото: ЗС НСО
0

"Коченевская птицефабрика" получила субсидию в рамках нацпроекта на сумму 41 млн рублей. Деньги должны были использовать на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены.

Депутата заксобрания Новосибирской области Александра Морозова задержали по делу о мошенничестве

Задержан по подозрению в мошенничестве 3 июня депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов ("Единая Россия"). Он в региональном парламенте возглавляет комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ и причинение ущерба в размере 15,9 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Преступный эпизод имел место в период с 2019 по 2020 год, когда компания "Коченевская птицефабрика" получила субсидию в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на сумму 41 млн рублей. Деньги должны были использовать на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. По версии следствия был нанесен ущерб в размере почти 16 млн рублей.

Морозов является председателем совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика" - одного из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области. В середине мая Морозов сообщал о приостановке производственных цехов предприятия.

Выручка птицефабрики в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства. Без работы остались 500 человек.

«Коченёвскую птицефабрику» требовали признать банкротом. Волгоградская компания «Мегамикс» подала иск о несостоятельности из-за долга в 1 млн рублей. Но в мае фирма отозвала претензии, и суд прекратил дело, говорится в материалах на сайте арбитража.

Руководство птицефабрики говорило, что одним из путей выхода из кризиса могла бы стать продажа активов другим сельсхозкомпания, например, птицефабрике «Октябрьская», которую возглавляет депутат заксобрания Олег Подойма («Единая Россия»), передает Тайга.инфо.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нацпроектптицефабрикамошенничестводепутат заксобрания
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выгонят из партии и посадят?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области
    10:23:00 6/3/2021
    По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области
    4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
    10:20:44 6/3/2021
    4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
    Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
    10:02:23 6/3/2021
    Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    9:40:46 6/3/2021
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    9:32:35 6/3/2021
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    9:18:52 6/3/2021
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    9:02:40 6/3/2021
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    8:46:29 6/3/2021
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    БердскОплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    8:25:30 6/3/2021
    Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    8:20:35 6/3/2021
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?