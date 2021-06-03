Варвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Варвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска

10:41:556/3/2021Фото: berdsk.nso.ru
0

Безопасное покрытие еще не затвердело, поэтому площадка огорожена. Но дети на самокатах и велосипедах уже изуродовали имущество.

Резиновое покрытие еще не успело затвердеть, а уже требует ремонта

Власть Бердска просит не портить резиновое покрытие на детской площадке, сообщили 3 июня в пресс-центре мэрии.

В городском парке Бердска установили новую детскую площадку в рамках многолетней программы благоустройства. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 1 июня состоялось ее открытие. Дети в тот день покатались на горках и качелях.

"Сейчас площадка огорожена, чтобы во время твердения смеси велосипеды и те, кто катается на самокатах, не смогли повредить резиновое покрытие", - сообщили в мэрии. ⠀

Но горожане на самокатах и велосипедах игнорируют ограждение и катаются на резиновом покрытии. А родители позволяют своим детям ковырять и рисовать на поверхности из резиновой крошки, которая служит травмобезопасным покрытием. ⠀

Администрация города Бердска убедительно просит набраться терпения и не портить резиновое покрытие на детской площадке.

"Все мы хотим, чтобы парк был красивым. А чтобы он был красивым, нужно перестать мусорить в парке и портить его имущество. Прошу вас отнестись с уважением к чужому труду и желанию людей отдыхать в чистом, комфортном и красивом месте", - призвала вице-мэр Бердска Жанна Шурова. ⠀

Новое покрытие на детской площадке в бердском парке уже исписали

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
паркдетская площадкавелосипедысамокатварвары
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зачем люди портят общее имущество?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВарвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска
    10:41:55 6/3/2021
    Варвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска
    По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области
    10:23:00 6/3/2021
    По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области
    4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
    10:20:44 6/3/2021
    4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
    Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
    10:02:23 6/3/2021
    Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    9:40:46 6/3/2021
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    9:32:35 6/3/2021
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    9:18:52 6/3/2021
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    9:02:40 6/3/2021
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    8:46:29 6/3/2021
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    БердскОплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    8:25:30 6/3/2021
    Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"