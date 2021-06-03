Варвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска

Власть Бердска просит не портить резиновое покрытие на детской площадке, сообщили 3 июня в пресс-центре мэрии.
В городском парке Бердска установили новую детскую площадку в рамках многолетней программы благоустройства. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 1 июня состоялось ее открытие. Дети в тот день покатались на горках и качелях.
"Сейчас площадка огорожена, чтобы во время твердения смеси велосипеды и те, кто катается на самокатах, не смогли повредить резиновое покрытие", - сообщили в мэрии. ⠀
Но горожане на самокатах и велосипедах игнорируют ограждение и катаются на резиновом покрытии. А родители позволяют своим детям ковырять и рисовать на поверхности из резиновой крошки, которая служит травмобезопасным покрытием. ⠀
Администрация города Бердска убедительно просит набраться терпения и не портить резиновое покрытие на детской площадке.
"Все мы хотим, чтобы парк был красивым. А чтобы он был красивым, нужно перестать мусорить в парке и портить его имущество. Прошу вас отнестись с уважением к чужому труду и желанию людей отдыхать в чистом, комфортном и красивом месте", - призвала вице-мэр Бердска Жанна Шурова. ⠀