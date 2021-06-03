Турция упростила въезд для российских туристов с 1 июня 2021

Новые правила въезда в Турцию для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов начали действовать 1 июня 2021 года. Новшества относятся и к россиянам, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Поставившим прививку вакциной "Спутник V" и вылечившимся от коронавирусной инфекции путешественникам справка об отрицательном результате ПЦР-теста не нужна. Им необходимо иметь сертификат о полной вакцинации двумя компонентами (вторая прививка не позднее чем за 14 дней до въезда в страну).
Перенесшим ковид документ о ПЦР-тесте также не понадобится. Надо предоставить документ из больницы, что в течение полугода до даты въезда в Турцию они уже переболели COVID-19.
Российские туристы старше 6 лет, которые не вакцинированы или не болели коронавирусом, должны предоставить один из двух документов:
—справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию;
—справку с результатом экспресс-теста на антигены к COVID-19, который сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в республику.
Отрицательный результат теста обязательно должны предоставить приезжающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Кроме того, пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и люди, посетившие эти страны в последние 14 дней, помимо наличия справки, должны пройти двухнедельный карантин.
При въезде в республику также проводится выборочное тестирование на COVID-19.
Все туристы, кроме маленьких детей и транзитников, обязаны заполнить электронную анкету на сайте Минздрава за 72 часа. Документ необходимо представить в бумажном виде или на экране смартфона в аэропорту при регистрации на рейс в Турцию.
Между тем, Ростуризм надеется, что у туристов снова появится возможность посещать Турцию к июлю 2021 года. Об этом в среду сообщила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, миллион россиян ранее забронировали, в той или иной мере оплатили туры в Турцию и ждут возобновления рейсов.
Напомним, что 31 мая оперштаб продлил ограничения, введенные для перевозки в Турцию и Танзанию до 21 июня.