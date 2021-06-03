Турция упростила въезд для российских туристов с 1 июня 2021
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Турция упростила въезд для российских туристов с 1 июня 2021

11:10:406/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поставившим прививку и переболевшим коронавирусом сдавать тест не нужно. Но некоторые документы все-таки потребуют.

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Новые правила въезда в Турцию для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов начали действовать 1 июня 2021 года. Новшества относятся и к россиянам, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Поставившим прививку вакциной  "Спутник V" и вылечившимся от коронавирусной инфекции путешественникам справка об отрицательном результате ПЦР-теста не нужна. Им необходимо иметь  сертификат о полной вакцинации двумя компонентами (вторая прививка не позднее чем за 14 дней до въезда в страну).

Перенесшим ковид документ о ПЦР-тесте также не понадобится. Надо предоставить документ из больницы, что в течение полугода до даты въезда в Турцию они уже переболели COVID-19.

Российские туристы старше 6 лет, которые не вакцинированы или не болели коронавирусом, должны предоставить один из двух документов:
—справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию;
—справку с результатом экспресс-теста на антигены к COVID-19, который сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в республику.

Отрицательный результат теста обязательно должны предоставить приезжающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Кроме того, пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и люди, посетившие эти страны в последние 14 дней, помимо наличия справки, должны пройти двухнедельный карантин.

При въезде в республику также проводится выборочное тестирование на COVID-19.

Все туристы, кроме маленьких детей и транзитников, обязаны заполнить электронную анкету на сайте Минздрава за 72 часа. Документ необходимо представить в бумажном виде или на экране смартфона в аэропорту при регистрации на рейс в Турцию.

Между тем, Ростуризм надеется, что у туристов снова появится возможность посещать Турцию к июлю 2021 года. Об этом в среду сообщила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, миллион россиян ранее забронировали, в той или иной мере оплатили туры в Турцию и ждут возобновления рейсов.

Напомним, что 31 мая оперштаб продлил ограничения, введенные для перевозки в Турцию и Танзанию до 21 июня.

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карантинтуристысертификаткоронавирусCOVID-19ПЦР-тест вакцина
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