С Днём крановщика открытки самые чудесные на 4 июня и добрейшие поздравления
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С Днём крановщика открытки самые чудесные на 4 июня и добрейшие поздравления

1:00:426/4/2021Фото: 100cards.ru
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День крановщика в России не может похвастаться богатой историей, его отмечают всего седьмой год.

День крановщика

Человек ты необычный, очень любишь высоту,
Расскажу Вам все сегодня я о нем начистоту!
Парень смелый и надежный, он всегда придет на помощь,
А к своей машине крану он окажет и техпомощь!
Пожелать хотим сегодня мы тебе огромного здоровья,
Семейного и чисто человеческого теплого счастья!
Дети пусть приносят только радость и любовь,
А любимые пусть будут дарить надежду вновь и вновь!

День крановщика

Ты представитель удивительной профессии – крановщик,
Всегда на высоте, прятаться за спинами не привык!
Профессиональный праздник отмечаем твой сегодня,
Мы высоких достижений тебе желаем всенародно!
Мира в семье, успехов и достижений на работе,
Только положительных эмоций в жизни пожелать охота!
Отменного здоровья, чтоб на все всегда хватало сил,
Оставайся вечно в душе всегда отменно молодым!

День крановщика

Ты. удивительный человек, что только есть на свете,
Машинист ты крана, интереснейшей профессии на свете!
С высоты своей кабины наблюдаешь полет птиц,
Но на месте, озорник ты, никогда не усидишь!
А как красиво море открывается тебе с твоей кабины,
В этом уникальное преимущество твоей рабочей махины!
Пусть всегда окружают тебя верные, надежные друзья,
Ведь без них идти по жизни ну ни как нельзя!

День крановщика

Простой и неприметный парень, вроде на первый взгляд,
Но о людях твоей профессии так судить нельзя!
Подчиняется тебе огромный-преогромный, сложный кран,
Он такой же необъятный, как мифический левиафан!
Ты же в нем командир и настоящий капитан,
Он подчиняется тебе твой во всем помощник кран!
Желаем тебе во всем удачи, успеха, здоровья,
И окружен всегда заботой, теплом семьи и любовью!

День крановщика

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

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