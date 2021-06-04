С Днём старых дев 4 июня: открытки и слова поддержки с уважением

Старая дева в автобусе
Вы снова в заоблачном мареве бродите
С мечтою далёкой и пустопорожней?
- Послушайте, девушка, так вы выходите!?
- Если за вас? .. Очень даже возможно…
Автор: Зорька
Не дави мужчину интеллектом! руководство для старой девы
Если хочешь быстро стать замужней,
Ты мужчину "на живца" лови:
Притворяйся доброй, нежной, нужной,
Только интеллектом не дави!
Если скоро ты ему наскучишь
Так, что он нечаянно зевнет,
Ты не смей умом мужчину мучить -
Лучше загляни мужчине в рот!
Первым делом высветлись в блондинку:
Темненьких не любят пацаны;
Замени на каблуки ботинки
И на мини поменяй штаны.
А затем прикинься полной дурой
И не говори заумных фраз.
Будучи глупышкой белокурой
Сможешь ты попасть быстрее в ЗАГС!
Автор: Ангелина
Размышления старой девы
Стоптаны туфельки старшей сестры,
Но бесполезны усилия:
Вновь в кавалерах не рыцарь, а прыщ!
Где же они настоящие?
Для содержательной леди важны
Знаки внимания, лилии…
Ценит мужчину, но не за штаны –
За перспективы блестящие.
Милое личико, кожа нежна…
Замуж пустышки торопятся.
Как поживает смешной лейтенант?
Жаль, разлучили родители.
Мама его возмутилась: «Не та!»
Так и живу я затворницей.
Много советчиков, а результат –
Быть не женою, а зрителем.
Время на месте, увы, не...
Автор: Кристина1302
Источник: sunhome.ru