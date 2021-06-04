Можно ли повторно заболеть коронавирусом?
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Можно ли повторно заболеть коронавирусом?

4:00:096/4/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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Болезнь может протекать со средней или даже с тяжелой степенью тяжести - все зависит от иммунитета человека и того, если ли у него хронические заболевания. Кроме этого, не исключено, что человек заражается новым, доселе неизвестным штаммом коронавируса.

Вероятность повторного заболевания увеличивается, если пациент до этого перенес коронавирус в бессимптомной форме

Сейчас зарегистрировано немало случаев повторного заражения коронавирусом, но этот механизм пока не совсем изучен. О том, почему люди могут заражаться повторно, от чего это зависит - в нашем материале.

Когда только началась пандемия коронавируса, некоторые специалисты считали, что заразиться вирусом повторно практически невозможно. Но оказалось, что это не так. Даже те, кто перенес коронавирус, попадают в группу риска. Почему так происходит, пока не совсем понятно, потому что могут заболеть даже те люди, у которых есть антитела. Как отмечают специалисты, повторное заражение чаще всего проходит со средней степенью тяжести.

Такое явление встречается довольно редко, по сравнению в первым заражением, но его не так уж просто отличить от длительного течения коронавирусной инфекции. Некоторые эксперты считают, что вероятность повторного заболевания увеличивается, если пациент до этого перенес коронавирус в бессимптомной форме. В таком случае у него может выработаться мало антител, которые могут сопротивляться инфекции. Пока не очень понятно в какой форме протекает поврное заражении: в легкой или тяжелой. На данный момент научные данные по этому поводу противоречивы. В целом, чаще всего во второй раз болезнь протекает легче. В любом случае, даже после излечения необходимо соблюдать меры предосторожности и носить маску.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, повторный коронавирус может возникать, если организм не сформировал должный иммунный ответ на первое заражение. В таком случае болезнь слабовыражена, что может в значительной степени повлиять на образование антител. Повторное заражение действительно возможно, но оно происходит очень редко, поэтому сейчас точных научных данных на эту тему нет. Болезнь может протекать со средней или даже с тяжелой степенью тяжести - все зависит от иммунитета человека и того, если ли у него хронические заболевания. Кроме этого, не исключено, что человек заражается новым, доселе неизвестным штаммом коронавируса.

Не так давно авторитетный медицинский журнал Lancet, которые одобрил “Спутник V”, описал историю американца, который второе заражение перенес намного тяжелее первого, что заставило научное сообщество напрячься. Отмечается, что человека могут защитить антитела, если их выработалось достаточно во время болезни, если нет - есть риск повторения болезни. Сейчас, когда доступна вакцина, количество таких случаев должно значительно снизиться, потому что после двукратной дозы препарата, формируется стойкий и сильный иммунитет.

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