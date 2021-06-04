Кто такой отчим?

Если муж у женщины не первый, то для детей от первых браков он отчим. Сыновья и дочери его жены считаются пасынками и падчерицами. Отчим по сути то же самое, что и мачеха, только вместо отца. Несмотря на это, отношения в новой семье нередко складываются благополучные и крепкие.
В правовых вопросах
Брак с женщиной не делает мужчину родным человеком её детей, это закреплено на уровне закона. Отчим и пасынки считаются не родственниками, а свойственниками.
Помощь в воспитании и обеспечении детей отчим оказывает добровольно. Жена может попросить его присмотреть за детьми или отвезти их куда-то, но принудить к этому законодательно не получится.
Обязанности по воспитанию, как и уплата алиментов, остаются на родном отце, если его не лишили родительских прав. Письменное отцовское разрешение необходимо, если отчим захочет усыновить ребёнка жены.
Желание усыновить падчериц и пасынков появляется у отчимов достаточно часто. К этому толкает полная безучастность родного отца к воспитанию ребёнка. Иногда биологический отец может быть мёртв, недееспособен или лишён родительских прав.
Если отчим много лет вкладывает деньги и силы в воспитание пасынков, то, потеряв трудоспособность, он может рассчитывать на их помощь. Право на материальную поддержку со стороны пасынков, можно отстоять через суд. Но живое участие в жизни ребёнка понадобится подтвердить с помощью органов опеки.
В литературе
Немало примеров взаимоотношений с отчимом можно найти в литературе и кино. Встречаются негативные, так и глубоко позитивные варианты. Среди них «Родная кровь» – повесть Фёдора Кнорре, по которой Михаил Ершов создал одноимённый фильм.
Сюжет рассказывает о танкисте Владимире, который прошёл Великую Отечественную войну и стал отчимом для троих детей. Их мать скоропостижно умерла от болезни. Чуть позже за детьми явился родной отец, чтобы забрать их у Владимира. Только один из троих детей согласился на это, ещё двое остались с отчимом. Глубокая привязанность к Владимиру не уступила взаимоотношениям с отцом, которого не было рядом в тяжёлые послевоенные годы.
В семье
Женщине с детьми, которая решила узаконить брак с новым мужчиной, важно подготовить почву заранее. Хорошо иметь в виду, что дети – полноценные члены семьи, чьей поддержкой надо заручиться.
Сразу стоит сказать, что чудеса быстрого сближения с отчимом случаются редко. У детей и подростков сильно развито чувство «свой – чужой», поэтому на выработку доверия к отчиму нужно время. А матери потребуется мудрость и терпение, чтобы это доверие не потерять.
Ещё до первой встречи, детям необходимо рассказать об отчиме в мягких формулировках, без крайностей в духе «у тебя будет новый папа». Ребёнку важно показать, что мать прислушивается к нему.
После встречи должен состояться ещё один разговор, о впечатлениях. Только постепенными шагами семья сможет прийти к спокойному принятию её нового состава.