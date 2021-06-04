По 70 несчастных кошечек и собачек сдают в приют "Надежда" жители Бердска за неделю. За чей счет они живут и как спасет животных Путин?
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По 70 несчастных кошечек и собачек сдают в приют "Надежда" жители Бердска за неделю. За чей счет они живут и как спасет животных Путин?

9:18:146/4/2021,Алиса ЕршоваФото: Из соцсетей приюта «Надежда»
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В день в приют поступает около 10 звонков о том, чтобы принять животное,а забирают их раз в 2-3 недели.

Приют для собак и кошек «Надежда» живет исключительно на пожертвования горожан
Приют для собак и кошек «Надежда» живет исключительно на пожертвования горожан

В среднем расходы и доходы в месяц у приюта «Надежда» для собак и кошек составляют около 100 тысяч рублей. Часть из этих денег уходит на еду, перчатки, средства для утепления будок зимой, однако наибольшая статья расходов - лекарства. Практически все собаки или кошки, попадающие в приют, чем-то больны, на многих из тех, кого находят весной или летом - клещи.

- Среднемесячные траты волонтеров на кормление и содержание животных не сильно меняются от месяца к месяцу, потому что животные кормятся и лечатся полностью за счет пожертвований, администрация Бердска не выделяет на это денег, - рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск» 3 июня работник приюта Юлия Сауленко.

Пожертвования перечисляются довольно часто, размер их в 2021 году составляет от 10 рублей до 2 тысяч рублей единоразово, самый частый размер пожертвований - 500 рублей. Именно обильно перечисляемые бердчанами деньги помогают приюту выживать - другого источника финансирования у приюта нет.

- Да, желающих сдать достаточно. Хотя, нет, не так. Их очень много! Звонков в день, в среднем, с десяток и это еще самое малое. А вот забрать - 2-3 в неделю. Но все почему то считают, что мы просто не хотим или вредничаем, что бы принимать по 200, 250 собак в месяц, - пишет приют «Надежда» в своей группе.

Напомним, в середине мая 2021 года президент Владимир Путин дал поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе он поручил вести учет домашних питомцев и мониторинг беспризорных. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Документ будет также регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, определит порядок передачи в приюты. Поправки помогут внедрить систему реагирования на сообщения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью.

Кроме того, правительству и исполнительной власти поручено улучшать систему обращения с безнадзорными животными. Необходимо ввести целевые показатели для связанных с этим мероприятий, приложить больше усилий для вакцинации и стерилизации животных. Также нужно создать единые нормы для приютов.

Поручения Путина также учитывает развитие благотворительной и волонтерской деятельности в этой сфере. Необходимо выполнить поручения до 1 декабря.

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