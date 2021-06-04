Какой сегодня церковный праздник 4 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 4 июняМученика Василиска
Мученика Иоанна (Владимира), князя Сербского
Праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца
Народные праздники
Василиск
Этот праздник посвящен памяти святого мученика Василиска Команского.
Этот день люди посвящают себя работе по дому. В поле и огороде работать не принято, иначе вырастит лишь полынь и васильки.
Согласно легенде, в этот день может родиться царь Василиск – чудовище с телом жабы, головой петуха и змеиным хвостом, от взгляда которого гибнут все живые существа. Чтобы этого не произошло, необходимо собрать все яйца в доме и сварить их вкрутую.
Радостное пение соловья предвещает хорошую погоду.
Приметы
- Звезды светят тускло, мерцают красноватым или ярко–синим светом – к дождю.
- Солнце светит днем сквозь облака – к скорому дождю.
- Сильные росы в этот день – к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов.
- Массовое появление пауков и оводов в этот день – к урожаю огурцов.
- Если в июне ночи будут темные, то можно ожидать изобилия плодов и диких ягод.
Источник: my-calend