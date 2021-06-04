Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 июня 2021 в России и мире

• День машиниста грузоподъёмного крана (День крановщика)
• День порадования кошачьих богов
• День профилактики кариеса зубов (Dental Caries Prevention Day)
• День рождения журнала «Крокодил»
• Международный день спойлеров (International Spoiler Day)
• День памяти святого мученика Василиска
• Славянский праздник «Ярило Мокрый» (Трибогов день, Троян Пострига)
• Международный день невинных детей - жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)
• День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца
• День Республики Ингушетия
• День коньяка (National Cognac Day) - США
• День «Обнимите свою кошку» (National Hug Your Cat Day) - США
• День пончика (National Donut Day) - США
• День сыра (National Cheese Day) - США
• День «Обнимите атеиста» (Hug an Atheist Day) - США
• День рыбы с картофелем фри (Fish and Chip Day) - Великобритания
• День дедушки и бабушки (Opa en Oma Dag) - Нидерланды
• День старых дев (National Old Maids Day) - США
• День корзины для покупок (Shopping Cart Day) - США
• День государственных символов - Казахстан
• День молодёжи (Youth Day) - Маршалловы Острова
• День «Дерзости надежды» (Audacity to Hope Day) - США
• День флага - Эстония
• День памяти жертв резни на площади Тяньаньмэнь - Китай
• День хозяйственных судов - Украина
• День безопасности (National SAFE Day) - США
• День коворкинга (National Coworking Day) - Великобритания
• День труда (Randol Fawkes Labour Day) - Багамы
• День знамени Оборонительных сил (Puolustusvoimain lippujuhlan paiva) - Финляндия
• День осведомлённости о насилии с применением оружия (National Gun Violence Awareness Day) - США
• День национального единства - Венгрия
• День банковского работника (Ziua Bancherului) - Молдова
• День мотоциклетной гонки «Senior Tourist Trophy» (Senior TT Race Day) - Остров Мэн
• День свободы и гражданских прав - Польша
• День независимости (Emancipation Day) - Тонга
• Годовщина смерти имама Хомейни (Anniversary of Khomeini`s Death) - Иран
• День памяти восстания - Гана
• Именины у Владимира, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии, Карла
• Соловьиный день (Василиск)
Важные события
1705 промышленник Никита Демидов получил разрешение Петра I на строительство Металлургических заводов на Урале.
1703 заложен Домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).
1741 русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.
1800 в Вашингтоне завершилось строительство Белого дома - официальной резиденции президента США.
1817 правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.
1893 начало стачки на Российской бумагопрядильне (ныне «Веретено»). Начало «Петербургской промышленной войны».
1897 в Петербурге на верфи "Новое Адмиралтейство" заложено строительство легендарного крейсера "Аврора".
1922 рождение «Крокодила». В издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» (затем «Рабочая газета») на 16 страницах, которое сначала называлось, как и газета. С 13-го номера журнал получил своё сегодняшнее имя. Первые два выпуска были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившем в Москве.
1940 открытие стадиона «Динамо» в Москве.
1946 в СССР начато следствие по "Трофейному делу" - разбирательство, направленное на выявление злоупотреблений среди генералов советской армии.
1962 на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редактор – Сергей Михалков.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend