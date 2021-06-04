Выстрел в голову 19-летнего Векила Абдуллаева: Жена сотрудника ДПС из Мошково записала видео для Путина
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Выстрел в голову 19-летнего Векила Абдуллаева: Жена сотрудника ДПС из Мошково записала видео для Путина

8:53:126/4/2021Фото: стоп-кадр с видео
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Обращаясь к президенту страны, а также к главам ФСБ и МВД, Наталья Гусева рассказала, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, так как в их адрес поступают угрозы.

Эта запись оказалась в распоряжении «Ридуса»
Эта запись оказалась в распоряжении «Ридуса»

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева, которого обвиняют в непредумышленном убийстве 19-летнего Векила Абуллаева в Мошково, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Обращаясь к президенту страны, а также к главам ФСБ и МВД, Наталья Гусева рассказала, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, так как в их адрес поступают угрозы.

Адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий коротко объяснил, что происходит. По его словам, в телефонной беседе Наталья пожаловалась со слезами, что ее детям кто-то прислал «видео про папу», в котором содержаться негативные высказывания по поводу происшествия с участием Гусева.

Напомним, 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС попытались остановить «Тойоту», а после того как водитель не выполнил требование об остановке, начали преследование автомобиля. При задержании один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил, попав в голову 19-летнему пассажиру «Тойоты».

Последний умер в больнице в воскресенье.

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест 38-летнего сотрудника ДПС, который по неосторожности застрелил нарушителя.

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видеоженасотрудник дпс
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