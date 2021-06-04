Выстрел в голову 19-летнего Векила Абдуллаева: Жена сотрудника ДПС из Мошково записала видео для Путина

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева, которого обвиняют в непредумышленном убийстве 19-летнего Векила Абуллаева в Мошково, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обращаясь к президенту страны, а также к главам ФСБ и МВД, Наталья Гусева рассказала, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, так как в их адрес поступают угрозы.
Адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий коротко объяснил, что происходит. По его словам, в телефонной беседе Наталья пожаловалась со слезами, что ее детям кто-то прислал «видео про папу», в котором содержаться негативные высказывания по поводу происшествия с участием Гусева.
Напомним, 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС попытались остановить «Тойоту», а после того как водитель не выполнил требование об остановке, начали преследование автомобиля. При задержании один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил, попав в голову 19-летнему пассажиру «Тойоты».
Последний умер в больнице в воскресенье.
Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест 38-летнего сотрудника ДПС, который по неосторожности застрелил нарушителя.