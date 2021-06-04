Мощный ураганный ветер надвигается на Бердск и Новосибирск 4 июня 2021
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Мощный ураганный ветер надвигается на Бердск и Новосибирск 4 июня 2021

9:36:126/4/2021Фото: pixabay.com
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Такое сообщение пришло на номера телефонов всех жителей региона.

МЧС предупредило о мощном ветре в Новосибирской области 4 июня

МЧС Новосибирской области предупредил новосибирцев о сильном ветре сегодня, 4 июня. Ожидается, что порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. Такое сообщение пришло на номера телефонов всех жителей региона.

- По данным ГМЦ 4 июня по Новосибирской области днём ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб -112, – говорится в сообщении от МЧС.

Стоит отметить, что в ближайшие дни - 4 и 5 июня - ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днём в пятницу температура воздуха поднимется до +19...+21 градуса. В субботу воздух прогреется до +16...+18 градусов.

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