Арестован укравший у Минобороны почти 900 миллионов рублей бизнесмен
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Арестован укравший у Минобороны почти 900 миллионов рублей бизнесмен

9:52:526/4/2021
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Расследование мошенничества в особо крупных размерах началось 3 марта 2020 года сразу после проверки.

Арестован похитивший у Минобороны почти 900 миллионов рублей бизнесмен

В Москве арестован технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев. Его обвиняют в хищении почти 900 миллионов рублей у Министерства обороны. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Махинация совершена в ходе исполнения контракта для главного автобронетанкового управления (ГАБТУ), которому требовалось поставить более 230 тысяч автомобильных аккумуляторных батарей в 2017-2019 годах. Расследование мошенничества в особо крупных размерах началось 3 марта 2020 года сразу после проверки.

По версии следствия, при помощи различных махинаций у Минобороны было похищено 860,3 миллиона рублей, выделенных на государственный оборонный заказ. В июне 2020 года Федосееву была назначена подписка о невыезде, а в ноябре того же года предъявлено обвинение. Суд постановил поместить фигуранта под домашний арест, однако он по телефону угрожал свидетелям и всячески препятствовал расследованию уголовного дела. После этого было принято решение о заключении технического директора компании «Аникс» под стражу.

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