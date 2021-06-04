Арестован укравший у Минобороны почти 900 миллионов рублей бизнесмен

В Москве арестован технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев. Его обвиняют в хищении почти 900 миллионов рублей у Министерства обороны. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Махинация совершена в ходе исполнения контракта для главного автобронетанкового управления (ГАБТУ), которому требовалось поставить более 230 тысяч автомобильных аккумуляторных батарей в 2017-2019 годах. Расследование мошенничества в особо крупных размерах началось 3 марта 2020 года сразу после проверки.
По версии следствия, при помощи различных махинаций у Минобороны было похищено 860,3 миллиона рублей, выделенных на государственный оборонный заказ. В июне 2020 года Федосееву была назначена подписка о невыезде, а в ноябре того же года предъявлено обвинение. Суд постановил поместить фигуранта под домашний арест, однако он по телефону угрожал свидетелям и всячески препятствовал расследованию уголовного дела. После этого было принято решение о заключении технического директора компании «Аникс» под стражу.