Бетонные плиты рухнули на троих мальчиков в заброшке. Смотрите видео трагедии
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Бетонные плиты рухнули на троих мальчиков в заброшке. Смотрите видео трагедии

9:57:196/4/2021Фото: стоп-кадр видео
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Двое мальчиков в возрасте 12 лет и один восьмилетний ребенок играли в недостроенном частном доме. Тела детей извлекли из-под завалов.

Последствия обрушения дома с детьми под Воронежем сняли на видео


Произошла жуткая трагедия в селе Воронежской области вчера, 3 июня. На мальчиков от 8 до 12 лет рухнула бетонная плита в недостроенном доме. В Счети пояивлось видео с мета происшествия, на нем видно, что на завалах работают следователи.



Управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, вечером двое мальчиков в возрасте 12 лет и один восьмилетний ребенок играли в недостроенном частном доме. На них рухнули бетонные перекрытия. Тела детей извлекли из-под завалов.

На место выезжали криминалисты и следователи СК, а также районный прокурор.

Помимо проведения судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям родителей несовершеннолетних, заявили в СК. Обрушение произошло в доме № 28 по улице Свободы. Прокуратура взяла под контроль работу следователей.
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