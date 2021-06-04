Бетонные плиты рухнули на троих мальчиков в заброшке. Смотрите видео трагедии

Произошла жуткая трагедия в селе Воронежской области вчера, 3 июня. На мальчиков от 8 до 12 лет рухнула бетонная плита в недостроенном доме. В Счети пояивлось видео с мета происшествия, на нем видно, что на завалах работают следователи.
Управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Напомним, вечером двое мальчиков в возрасте 12 лет и один восьмилетний ребенок играли в недостроенном частном доме. На них рухнули бетонные перекрытия. Тела детей извлекли из-под завалов.
На место выезжали криминалисты и следователи СК, а также районный прокурор.
Помимо проведения судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям родителей несовершеннолетних, заявили в СК. Обрушение произошло в доме № 28 по улице Свободы. Прокуратура взяла под контроль работу следователей.