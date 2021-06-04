Почему провалился в открытый колодец малыш в Новосибирске, ответила власть

Администрация Ленинского района Новосибирска поручила руководству НГТУ провести полную инвентаризацию инженерного оборудования расположенного на территории университета.
Напомним, что 2 июня ребенок возрастом 1 год и 9 месяцев наступил на крышку канализационного люка по ул. Карла Маркса и провалился под землю. Малышу помогли очевидцы события. Мать с ребенком была доставлена в больницу. Следственный комитет Новосибирской области провел проверку. На данный момент установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Сегодня, 4 июня сотрудники мэрии подтвердили, что колодец с незакрепленной крышкой находиться на балансе НГТУ.
- Для предотвращения и недопущения подобных фактов впредь, руководству университета незамедлительно было указано в кратчайший срок провести проверку: осмотреть исправность, доступность и безопасность. В причинах и следствиях разбираются компетентные органы,- заявили в администрации Ленинского района Новосибирска 4 июня.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий. О результатах следственных мероприятий сообщим дополнительно.