Прохожий сломал ногу блогеру за неудачный пранк в Новосибирске
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04.06
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Прохожий сломал ногу блогеру за неудачный пранк в Новосибирске

12:16:426/4/2021Фото: pixabay.com
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Виктор признается: в этот момент он вспылил. Его не остановило то, что у пранкера рост почти 185 сантиметров и вес под 110 килограммов.

Жертва пранка "шутку" не оценил

Виталий Жариков 32 лет рассказал КП-Новосибирск , как он ударил парня, который снимал с ним пранк. Этой историей заинтересовались полицейские.

- Было около часа дня, я с улицы Дуси Ковальчук вышел на площадь Калинина. Издалека увидел, что два парня сидят на лавочке, один из них пошел ко мне на встречу. Я хотел пройти мимо, но он меня толкнул, не дал уйти, и стал спрашивать какие-то деньги. Сказал: «Скинь мне 10 рублей на карту, не хватает на аренду электросамоката». И пообещал отдать наличными.

Виталий сразу не понял, что его разыгрывают: достал телефон, чтобы сделать онлайн-перевод.

- Хотел, чтобы он от меня отстал – 10 рублей было не жалко. И тут он у меня начал спрашивать непонятные вопросы: вроде, какого я года рождения. Я ему ответил: мол, какая ему разница, но он не унимался. И тут я понял, что он просто провоцирует меня, никакие деньги ему не нужны. А второй парень все это на видео снимал: он мне потом сам сказал, что этого шутника даже толком не знал – он подошел и попросил помочь снять ролик.

Виктор признается: в этот момент он вспылил. Его не остановило то, что у пранкера рост почти 185 сантиметров и вес под 110 килограммов.

- Я ударил его в лицо, а он отошел, встал в боевую стойку и тоже ударил меня. Я его снова ударил и он упал, закричал: «Стой, хватит!». Тут народ подбежал, а я пошел дальше. Метров 30 прошел, и за спиной услышал: «Нога, нога!». Я вернулся посмотреть, что случилось, а он сидит и говорит, что у него нога сломана. Прохожие вызвали к тому моменту скорую: я сначала даже подумал, что он снова разыгрывает, дождался приезда врачей.

Медики сказали, что у пранкера действительно сломана нога, увезли его в больницу. Туда пошли Виталий и тот парень, который помогал блогеру снимать видео.

- Он-то мне и сказал, что пранкер удалил видео со мной, пока мы еще скорую ждали, - объясняет Виталий.

В приемном отделении больницы парень оставил все свои данные, а на следующий день ему пришлось объясняться с полицией:

- Этот пранкер сейчас уверяет, что я якобы бил его ногами, он терял сознание, ещё, что деньги у него пропали. И я ищу очевидцев, чтобы доказать, что я его ногами не бил и не грабил!

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