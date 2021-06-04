Гигантские тополя вырубили на «фергане» в Бердске: Деревья уже падали на дорогу. Смотрите видео и фото
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гигантские тополя вырубили на «фергане» в Бердске: Деревья уже падали на дорогу. Смотрите видео и фото

11:38:476/4/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
0

Избавиться от аварийных деревьев во дворе решили собственника дома №23 на ул. Ленина. Старый район в самом центре города постепенно преображается.

Придомовую территорию освобождают от опасных деревьев

Район Бердска, именуемый в народе «ферганой», продолжают освобождать от аварийных деревьев. В четверг за домом №23 на ул. Ленина пилили гигантские тополя, которые уже валились на внутриквартальную дорогу. Работали два крана. Один поднимал рабочих, которые отпиливали крупные ветки и стволы, второй аккуратно опускал большие части деревьев на землю.

Освободить придомовую территорию от опасных тополей решили жильцы двухэтажки на ул. Ленина.
- Это территория собственников дома №23. На ней находятся тополя, которые признаны аварийными. Люди получили разрешение на вырубку и рубят — делают благое дело, слава богу, что пилят, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 4 июня вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, по закону за двором обязаны следить собственники жилья. И власть может «только объявить благодарность им за такую работу, за правильное решение».

Захаров напомнил, что освобождать главную улицу Бердска от старых деревьев, в основном тополей, начали в 2014 году, когда стартовала реконструкция ул. Ленина. За три года ликвидировали более 1000 деревьев.
- Стояли исполины. Весь город в пуху, дороги постоянно завалены ветками. Корневая система у них небольшая, а рост гигантский — это очень опасно, - пояснил замглавы.

Он считает, что бум возмущений спиливанием тополей и других старых деревьев в Бердске уже прошел. Несколько лет назад, когда началось массовое избавление города от аварийных зеленых насаждений, бердчане протестовали. Но впоследствии, поняв, что это разумно, успокоились. Как правило, взамен срубленных деревьев высаживают новые.

А бердская «фергана» постепенно преображается. Там уже снесли несколько деревянных бараков, продолжается снос старых двухэтажек на ул. Комсомольской. На их месте строят 16-этажные дома. Этот район после переселения Бердска на новое место застраивался одним из первых. И через 60 лет он превращается в более современный, благоустроенный. Все-таки самый центр города.


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
тополясносреконструкциявырубили
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не нужны городу топля?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
    11:25:48 6/4/2021
    Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
    Почему провалился в открытый колодец малыш в Новосибирске, ответила власть
    11:23:27 6/4/2021
    Почему провалился в открытый колодец малыш в Новосибирске, ответила власть
    БердскВ Бердске опасно открытый колодец закрыли бетонной крышкой после провала в него Nissan Tino на ул. Бердский санаторий
    11:17:10 6/4/2021
    В Бердске опасно открытый колодец закрыли бетонной крышкой после провала в него Nissan Tino на ул. Бердский санаторий
    Скандал в деревне: Мама под Новосибирском тратит деньги своих семерых детей, а их не кормит и не одевает
    11:07:20 6/4/2021
    Скандал в деревне: Мама под Новосибирском тратит деньги своих семерых детей, а их не кормит и не одевает
    Из-за аварии без света остался Академгородок Новосибирска
    10:58:14 6/4/2021
    Из-за аварии без света остался Академгородок Новосибирска
    БердскДень Велосипедиста в Бердске перенесли на 6 июня 2021
    10:56:21 6/4/2021
    День Велосипедиста в Бердске перенесли на 6 июня 2021
    Мальчик трех лет погиб от укусов собаки на привязи. Подробности инцидента
    10:52:45 6/4/2021
    Мальчик трех лет погиб от укусов собаки на привязи. Подробности инцидента
    Тима Белорусских рассказал Дудю о том, как стал отцом в 16 лет
    10:46:43 6/4/2021
    Тима Белорусских рассказал Дудю о том, как стал отцом в 16 лет
    Можно ли работать в огороде в Васильковый день 4 июня и почему девушкам надо собраться на посиделки?
    10:40:21 6/4/2021
    Можно ли работать в огороде в Васильковый день 4 июня и почему девушкам надо собраться на посиделки?
    БердскБизнесмен из Санкт-Петербурга намерен построить в Бердске надземное метро с 10 станциями и длиной в 10 км
    10:31:09 6/4/2021
    Бизнесмен из Санкт-Петербурга намерен построить в Бердске надземное метро с 10 станциями и длиной в 10 км