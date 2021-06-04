Гигантские тополя вырубили на «фергане» в Бердске: Деревья уже падали на дорогу. Смотрите видео и фото

Район Бердска, именуемый в народе «ферганой», продолжают освобождать от аварийных деревьев. В четверг за домом №23 на ул. Ленина пилили гигантские тополя, которые уже валились на внутриквартальную дорогу. Работали два крана. Один поднимал рабочих, которые отпиливали крупные ветки и стволы, второй аккуратно опускал большие части деревьев на землю.
Освободить придомовую территорию от опасных тополей решили жильцы двухэтажки на ул. Ленина.
- Это территория собственников дома №23. На ней находятся тополя, которые признаны аварийными. Люди получили разрешение на вырубку и рубят — делают благое дело, слава богу, что пилят, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 4 июня вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
По его словам, по закону за двором обязаны следить собственники жилья. И власть может «только объявить благодарность им за такую работу, за правильное решение».
Захаров напомнил, что освобождать главную улицу Бердска от старых деревьев, в основном тополей, начали в 2014 году, когда стартовала реконструкция ул. Ленина. За три года ликвидировали более 1000 деревьев.
- Стояли исполины. Весь город в пуху, дороги постоянно завалены ветками. Корневая система у них небольшая, а рост гигантский — это очень опасно, - пояснил замглавы.
Он считает, что бум возмущений спиливанием тополей и других старых деревьев в Бердске уже прошел. Несколько лет назад, когда началось массовое избавление города от аварийных зеленых насаждений, бердчане протестовали. Но впоследствии, поняв, что это разумно, успокоились. Как правило, взамен срубленных деревьев высаживают новые.
А бердская «фергана» постепенно преображается. Там уже снесли несколько деревянных бараков, продолжается снос старых двухэтажек на ул. Комсомольской. На их месте строят 16-этажные дома. Этот район после переселения Бердска на новое место застраивался одним из первых. И через 60 лет он превращается в более современный, благоустроенный. Все-таки самый центр города.