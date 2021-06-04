В Новосибирске мать заставила сына убить мужчину за 30 000 рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело расследовано следователями отделения по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.
По версии следователей регионального СКР, в июне 2004 года обвиняемого подстрекала родная мать. Ее ослепило желание получить от неё материальное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, предложил двум своим знакомым убить своего дядю.
После содеянного злоумышленник пообещал подельникам разделить между собой вознаграждение.
Фигуранты разработали план убийства. В июне 2004 года они вывезли потерпевшего под надуманным предлогом на берег реки Обь вблизи села Мочище Новосибирского района, где напоили его спиртными напитками, посадили в автомобиль и увезли в лесной массив вблизи указанного села к заранее приготовленной яме.
По приезду на место, участники с использованием бейсбольной биты и охотничьего ружья убили мужчину и сбросили его тело в яму. После убийства обвиняемые скрылись с места преступления и поделили между собой вознаграждение.
Обвиняемый не признал вину в содеянном. В 2005 году по факту убийства приговором Новосибирского областного суда мать обвиняемого и один из фигурантов были признаны виновными, а еще двое перед судом тогда не предстали в связи с их розыском.
Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд. Уголовный закон за такое преступление предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.