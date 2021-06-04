Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню

ГУ МВД по Красноярскому краю проявило креатив и записало видео, которое приятно удивило пользователей социальных сетей. На кадрах, которые размещенны на официальном YouTube-канале Красноярской полиции, полицейский гуляет в лесу под песню «Почему так в России березы шумят». Он нюхает цветочки и грустит. В конце надпись «Когда вы переводите деньги интернет-мошенникам, где-то грустит один полицейский».
Видео тут же стало вирусным, его распространили многие Telegram-каналы с комментариями «это сделало мой день». На YouTube также много комментариев. Кто-то пошутил:
- Хотел перевести деньги интернет-мошенникам, но посмотрел этот ролик и стало стыдно за себя.