Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню
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Полицейские в Красноярске сняли умилительное видео в поле под грустную песню

12:31:016/4/2021
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Видео тут же стало вирусным, его распространили многие Telegram-каналы с комментариями «это сделало мой день». На YouTube также много комментариев.

Это сделает ваш день: ролик полиции Красноярска стал вирусным

ГУ МВД по Красноярскому краю проявило креатив и записало видео, которое приятно удивило пользователей социальных сетей. На кадрах, которые размещенны на официальном YouTube-канале Красноярской полиции, полицейский гуляет в лесу под песню «Почему так в России березы шумят». Он нюхает цветочки и грустит. В конце надпись «Когда вы переводите деньги интернет-мошенникам, где-то грустит один полицейский».

Видео тут же стало вирусным, его распространили многие Telegram-каналы с комментариями «это сделало мой день». На YouTube также много комментариев. Кто-то пошутил:

- Хотел перевести деньги интернет-мошенникам, но посмотрел этот ролик и стало стыдно за себя.

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участковыйхайпвирусный ролик
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