Ковидные госпитали снова открывают в Новосибирске в июне 2021

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова заявила, что в регионе увеличилось число пациентов старше 65 лет, которым требуется госпитализация после заражения коронавирусом. В сообщении говорится, что этим людям не поставили вакцину против коронавируса.
Из-за этого Минздрав Новосибирской области решил перепрофилировать два медучреждения для приёма коронавирусных больных. Это нужно для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля, а также для того чтобы разгрузить инфекционную больницу для приёма пациентов с другими инфекциями – клещевым энцефалитом, кишечной инфекцией и прочими.
Известно, что в больницу № 12 будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска. В госпитале же для ветеранов войн № 2 пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить первый этап реабилитации после перенесенного коронавируса.
Медицинские учреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.