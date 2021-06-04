Ковидные госпитали снова открывают в Новосибирске в июне 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ковидные госпитали снова открывают в Новосибирске в июне 2021

2:59:436/4/2021Фото: pixabay.com
0

Медицинские учреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.

В двух больницах Новосибирска снова откроют коронавирусные госпитали
Сюжет: Вторая волна COVID-19
"Пандемии уже нет?": Принимает ли ковидный госпиталь Бердска пациентов с коронавирусом 3 июня 2021, стало известно

"Пандемии уже нет?": Принимает ли ковидный госпиталь Бердска пациентов с коронавирусом 3 июня 2021, стало известноКоронавирус в Бердске: Названо истинное число зараженных за сутки на 3 июня 2021Ещё 1660 новости

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова заявила, что в регионе увеличилось число пациентов старше 65 лет, которым требуется госпитализация после заражения коронавирусом. В сообщении говорится, что этим людям не поставили вакцину против коронавируса.

Из-за этого Минздрав Новосибирской области решил перепрофилировать два медучреждения для приёма коронавирусных больных. Это нужно для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля, а также для того чтобы разгрузить инфекционную больницу для приёма пациентов с другими инфекциями – клещевым энцефалитом, кишечной инфекцией и прочими.

Известно, что в больницу № 12 будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска. В госпитале же для ветеранов войн № 2 пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить первый этап реабилитации после перенесенного коронавируса.

Медицинские учреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.

Мгновенная смерть девушки на мосту: всего 16 лет
Потехи Урганта над искупавшемся в Черном море Лукашенко
Все-таки заговорил: какие детали раскрыл Протасевич
Эта находка может изменить все планы на колонизацию Марса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Суд вынес вердикт по делу ПФР против Максима Галкина
Группа крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет
Союзник России поставил оружие Украине и сразу же оправдался
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте здоровы

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКак сдать на права в Бердске, новые правила
    2:52:20 6/4/2021
    Как сдать на права в Бердске, новые правила
    Бердск"Я вам теперь желаю только удачи": Преследовавший машину чужого должника судебный пристав Искитима сделал угрожающий звонок семье
    2:47:11 6/4/2021
    "Я вам теперь желаю только удачи": Преследовавший машину чужого должника судебный пристав Искитима сделал угрожающий звонок семье
    Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей
    2:45:09 6/4/2021
    Столото тираж 445 "Жилищной лотереи": 6 июня 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 коттеджей
    В Китае поезд насмерть сбил девять человек
    2:40:18 6/4/2021
    В Китае поезд насмерть сбил девять человек
    БердскБизнес-ланч ждёт вас на обед в Бердске
    2:40:17 6/4/2021
    Бизнес-ланч ждёт вас на обед в Бердске
    Боксер Аветисян избил девушку в Москве
    2:30:01 6/4/2021
    Боксер Аветисян избил девушку в Москве
    Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
    2:20:24 6/4/2021
    Лунный календарь на работу в огороде на 5 и 6 июня 2021: что можно сажать
    Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам
    2:11:28 6/4/2021
    Как решение ФНБ повлияет на доллары - очень полезный совет россиянам
    Заключенных России могут отправить на добычу золота на Колыме
    1:42:49 6/4/2021
    Заключенных России могут отправить на добычу золота на Колыме
    Столото тираж 1391 "Русского лото": 6 июня 2021 года в Пушкинский день разыграет 800 млн и 10 призов по 1 млн
    1:42:15 6/4/2021
    Столото тираж 1391 "Русского лото": 6 июня 2021 года в Пушкинский день разыграет 800 млн и 10 призов по 1 млн