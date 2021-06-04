Когда начнется Петров пост после Троицы в 2021 году?
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Когда начнется Петров пост после Троицы в 2021 году?

6:20:166/4/2021Фото: Flickr
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Петров пост верующие в физическом плане переносят легче, поскольку он не такой длительный, как Великий пост, и не является столь же строгим в плане питания. Смотрите календарь.

пост
Петров пост начинается каждый год в разные даты, но закачивается в одну и ту же

Через семь дней после празднования Троицы православные ежегодно соблюдают Апостольский пост. Он установлен в честь самых любимых Иисусом апостолов Петра и Павла.

Правильно он называется Петров пост и в 2021 году его начало выпадает на 28 июня. Каждый год начало поста сдвигается, поскольку его начало всегда определяется по дате Троицы, а она, в свою очередь -  по Пасхе. Длительность постных дней варьируется от 8 до 42 дней. Но дата завершения всегда одна - 11 июля.

Петров пост верующие в физическом плане переносят легче, поскольку он не такой длительный, как Великий пост, и не является столь же строгим в плане питания.

В период поста во многие дни разрешено есть рыбные разнообразные блюда, икру, кальмары и прочее, часто можно есть горячую пищу с маслом. Самых тяжелых дней сухоядения очень мало.

Но столь же строгими остаются требования в плане духовного развития. необходимо больше молиться, размышлять о Боге, читать Евангелие, соблюдать заповеди.

Стараться никому не причинять зла. Ни с кем не ругаться, никого не обижать. Отказаться от мирских развлечений в пользу молитвы. Если не соблюдать все эти правила, пост превратится в диету и потеряет весь свой духовный смысл.

Календарь питания в Петров пост 2021 по дням

Все ограничения поста снимаются 12 июля.

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