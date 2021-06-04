В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:Скажите пожалуйста, кто знает - во сколько с вокзала уходит последняя маршрутка до Искитима!?
Кто знает - во сколько с вокзала уходит последняя маршрутка до Искитима?
4:05:526/4/2021
Скажите пожалуйста.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Знаете?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
В МВД опровергли угрозы семье инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву во время задержания
4:02:38 6/4/2021
В Сербии на военном заводе произошел взрыв. Он попал на видео
3:58:26 6/4/2021
БердскАктивистка Бердска Наталья Слесарева попросила мэра Шестернина назначить ее директором приюта для животных "Надежда"
3:51:44 6/4/2021
Один из сыновей Карима Бабаева прямо из СИЗО обратился к Путину
3:45:39 6/4/2021
Депутата Заксобрания Морозова оставили на свободе по делу о мошенничестве на 15 млн рублей
3:39:10 6/4/2021
В России 31 декабря может стать выходным днем
3:34:10 6/4/2021
Принесет ли солнечное затмение магнитные бури с 8 по 15 июня 2021: точные даты геоударов
3:20:52 6/4/2021
Подросток выпал из окна 9 этажа в Москве
3:06:34 6/4/2021
Ковидные госпитали снова открывают в Новосибирске в июне 2021
2:59:43 6/4/2021