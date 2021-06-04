Чудодейственные молитвы на Троицу: кому помогают

Троица - это один из самых крупных православных праздников в церковном календаре. Православная церковь считает этот день своим днем рождения, поскольку именно с событий, отмечаемых в этот день по земле начало распространяться православие.
В 2021 году она будет праздноваться 20 июня.
Верующие считают, что в этот день небеса открыты для людских просьб. Молитвы на Троицу обладают очень сильным эффектом. В этот день верующие просят о прощении грехов, об успокоении души, о здравии своем и близких, о помощи в трудных жизненных ситуациях.
Не забывайте и благодарить Господа за все то, что он вам дает, за то, что у вас есть. Помогают молитвы всем, кто просит о помощи искренне и от чистого сердца.
Благодарственная молитва
Молитва об исполнении желания
Молитва об исцелении
Молитва о помощи в любом деле