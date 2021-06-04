Чудодейственные молитвы на Троицу: кому помогают
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Чудодейственные молитвы на Троицу: кому помогают

7:20:536/4/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Верующие считают, что в этот день небеса открыты для людских просьб. Молитвы на Троицу обладают очень сильным эффектом.

церковь
Молитвы на Троицу очень сильные

Троица - это один из самых крупных православных праздников в церковном календаре. Православная церковь считает этот день своим днем рождения, поскольку именно с событий, отмечаемых в этот день по земле начало распространяться православие.

В 2021 году она будет праздноваться 20 июня.

Верующие считают, что в этот день небеса открыты для людских просьб. Молитвы на Троицу обладают очень сильным эффектом. В этот день верующие просят о прощении грехов, об успокоении души, о здравии своем и близких, о помощи в трудных жизненных ситуациях.

Не забывайте и благодарить Господа за все то, что он вам дает, за то, что у вас есть. Помогают молитвы всем, кто просит о помощи искренне и от чистого  сердца.

Благодарственная молитва


Молитва об исполнении желания

Молитва об исцелении


Молитва о помощи в любом деле


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