Бастрыкин потребовал обоснований для ареста инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах задержания Александра Гусева, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева.
По указанию главы СК в отношении местных следователей, ходатайствовавших о заключении под стражу инспектора, назначена проверка. По факту насилия, примененного к представителю власти возбуждено уголовное дело. «Немедленно доложить» об основаниях для ареста инспектора ДПС потребовал Бастрыкин.
«В отношении должностных лиц следственного управления С К России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки», — сообщили в центральном аппарате ведомства.
Материалы дела, возбужденного против инспектора Александра Гусева, отправлены в Москву. Возбуждено новое дело о применении насилия отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти. Подозреваемых в нападении на сотрудника полиции задержали.
Супруга арестованного сотрудника Александра Гусева обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь защитить от угроз, поступающих от родственников Абдуллаева.
«В мой адрес и моих родных и близких поступали угрозы, поэтому прошу помощи президента России Владимира Путина, директора ФСБ Александра Бортникова и главу С К Александра Бастрыкина. Чтобы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь. Чтобы не допустили оказания давления на следствие», — заявила она.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая в Мошково Новосибирской области инспектор ГИБДД во время задержания не подчинившегося требованию остановиться водителя был атакован его знакомыми. По сообщениям, Абдуллаев был хозяином машины, а за рулем находился его друг, не имевший прав. Инспектор ДПС достал оружие. При задержании 19-летнего Векила Абдуллаева Гусев непроизвольно выстрелил ему в голову. Раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он умер через двое суток.