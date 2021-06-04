Как Путин отреагировал на поражение сборной России в матче с канадцами на ЧМ по хоккею, рассказали в Кремле

В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Президент РФ Владимир Путин был расстроен итогом матча российской сборной по хоккею с канадцами на чемпионате мира, рассказал 4 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", - прокомментировал он журналистам на ПМЭФ. При этом представитель Кремля не знает, смотрел ли Путин весь матч.
Матч сборной России против Канады прошел 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.
Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира 10 лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.