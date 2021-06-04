Как Путин отреагировал на поражение сборной России в матче с канадцами на ЧМ по хоккею, рассказали в Кремле
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как Путин отреагировал на поражение сборной России в матче с канадцами на ЧМ по хоккею, рассказали в Кремле

6:32:056/4/2021
0

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира 10 лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.

человек
Песков рассказал о реакции Путина на проигрыш хоккеистов

В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Президент РФ Владимир Путин был расстроен итогом матча российской сборной по хоккею с канадцами на чемпионате мира, рассказал 4 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", - прокомментировал он журналистам на ПМЭФ. При этом представитель Кремля не знает, смотрел ли Путин весь матч.

Матч сборной России против Канады прошел 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира 10 лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.

Норкин выдал шутку про Собчак и заболевшего бобра
СМИ: США подписали «смертный приговор» Украине и Польше
«Смертный приговор» для Украины и Польши: что решили США
Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в ФНБ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 58-м году жизни умерла известная актриса
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Мгновенная смерть девушки на мосту: всего 16 лет
Россиянин спас умирающую пьяную девушку: итог трагичный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда начнется Петров пост после Троицы в 2021 году?
    6:20:16 6/4/2021
    Когда начнется Петров пост после Троицы в 2021 году?
    Бастрыкин потребовал обоснований для ареста инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском
    6:15:12 6/4/2021
    Бастрыкин потребовал обоснований для ареста инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском
    Мошенников, обокравших 96-летнего фронтовика, сидевшего с Путины, задержали в Москве
    5:53:31 6/4/2021
    Мошенников, обокравших 96-летнего фронтовика, сидевшего с Путины, задержали в Москве
    Можно ли сажать в морковь в июне 2021: благоприятные дни по лунному календарю
    5:20:16 6/4/2021
    Можно ли сажать в морковь в июне 2021: благоприятные дни по лунному календарю
    БердскСуд и прокурор Бердска запретили кромсать землю Бердского санатория, заявила власть на публичных слушаниях 4 июня 2021
    5:10:50 6/4/2021
    Суд и прокурор Бердска запретили кромсать землю Бердского санатория, заявила власть на публичных слушаниях 4 июня 2021
    В Новосибирской области будут увеличены темпы вакцинации и усилены проверки масочного режима
    5:05:55 6/4/2021
    В Новосибирской области будут увеличены темпы вакцинации и усилены проверки масочного режима
    Путин подписал закон о запрете в выборах причастным к экстремизму
    5:02:28 6/4/2021
    Путин подписал закон о запрете в выборах причастным к экстремизму
    Облаву на безмасочников вновь объявили в Новосибирской области
    4:55:34 6/4/2021
    Облаву на безмасочников вновь объявили в Новосибирской области
    Андрей Травников: Новосибирская область увеличит темп и объём строительства школ по модели ГЧП
    4:44:43 6/4/2021
    Андрей Травников: Новосибирская область увеличит темп и объём строительства школ по модели ГЧП
    Новый налог придумали для россиян
    4:30:38 6/4/2021
    Новый налог придумали для россиян