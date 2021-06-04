Почему женщины в православии носят косынку, а у католиков нет?

Традиция носить платок среди женщин пошла еще с ветхозаветных времен. Ношение платка было обязательным требованием. Это подчеркивало скромность и покорность мужу.
До сих пор эта традиция сохранилась на Востоке у мусульман. Показывать свои волосы могли только мужу.
Поскольку в Библии говорится, что жена создана для мужа, а муж - для нее, то соблюдение этой традиции, как ношение платка, подчеркивало смирение женщины перед мужем и перед Богом.
В храмах ношение платка стало обязательным для всех женщин - для замужних и незамужних. Поскольку это также способствовало скромности, дабы быть менее приметной в храме и не выделяться среди остальных. Помните выражение "опростоволоситься"? Оно пошло еще с древних времен, когда непокрытая голова считалась позором для женщины.
Мужчине не положено покрывать голову головным убором. поскольку апостол Павел говорил, что мужчине нельзя скрывать свою голову от Господа. поскольку он создан по образу и подобию его. И если мужчина в храме с головным убором - ему есть что скрывать от Господа. Снимая головной убор, мужчина выказывает уважение. Потому и повелась традиция в помещении мужчинам обязательно снимать головной убор.
В Греции и в некоторых балканских храмах можно увидеть. что женщины наоборот заходя в храм, снимают платки. Это отголоски завоевания их турками, когда всех без исключения заставляли носить платки на улице. В храмах турок не было, поэтому женщины заходя в храм сразу платки снимали, как ненавистный атрибут чужой веры.
В католических храмах нет строгого требования женщине покрывать голову. Это приветствуется, но не является обязательным условие посещения церкви. Там придерживаются мнения. что мы должны перед Господом выглядеть всегда одинаково. Как вы жизни, так и в церкви. Если вы не носите в обычной жизни платок на голове. то делать это для Господа в храме расценивается неким лицемерием.
Кстати, нигде в Библии нет прямого указания на то, что женщина обязана при входе в храм повязывать платок на голову. Если вы пришли в храм, а косынки с собой не оказалось, вас в большинстве случаев никто не выгонит. Это просто соблюдение благочестия.