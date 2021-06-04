Сколько дней в новогодние каникулы-2022 будут точно отдыхать россияне, ответил глава Минтруда
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Сколько дней в новогодние каникулы-2022 будут точно отдыхать россияне, ответил глава Минтруда

7:02:276/4/2021
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Ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней, рассказал Котяков

Минтруда Антон Котяков рассказал, сколько времени будут отдыхать россияне в новогодние каникулы-2022.

По сведениям РИА Новости, отдых продлится 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

Ранее глава Министерства труда и соцразвития сообщал, что его ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.

В 2020-м последний день года был рабочим. Как сообщал "Курьер. Среда Бердск",  Владимир Путин попросил губернаторов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. Особенно президент сделал акцент на женщинах. В итоге так поступили руководители всех российских регионов.

Премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря в 2021 году станут выходными: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

А 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.

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