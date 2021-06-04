Российскую теннисистку Яну Сизикову арестовали после матча «Ролан Гарос»

Российское консульство подтвердило факт задержания российской спортсменки в Париже. Теннисистку Яну Сизикову подозревают в проведении договорного матча в 2020 году. Пока в заключении под арестом Яна проведет 72 часа, после ей изберут меру пресечения. В номере спортсменки проведен обыск.
Французские следователи заподозрили Сизикову в проведении договорного матча после игры, где она в паре с американкой Мэдисон Бренгл состязалась с двумя румынками Андреей Миту и Патрисией-Марией Циг. Матч проводился в рамках первого круга «Ролан Гарос».
Румынки выиграли тогда со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Вопросы возникли после пересмотра пятого гейма второго сета, там россиянка допустила две двойные ошибки.
На игру были поставлены огромные по меркам парного тенниса деньги —сотни тысяч евро, а Сизикова и Миту были фаворитками. Адвоката у Яны пока нет, дипломаты консульства пытаются его найти.