«Аэрофлот» ожидает открытие авиасообщения с Египтом, чтобы компенсировать потери от Турции

Михаил Полубояринов — гендиректор «Аэрофлота» - на форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге рассказал, что компания рассчитывает на то, что в ближайшие дни начнут летать рейсы в Египет.
"Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал он.
Ранее главы двух государств Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси договорились по телефону о необходимости возобновления рейсов в города Египта, на Хургаду и Шарм-эш-Шейх в том числе, сообщается на сайте Кремля. Египетские курорты также с нетерпением ждут российских туристов.
Со 2 по 5 июня проходит экономический форум, который организовал Фонд Росконгресс. В этом году форум проводится по теме "Снова вместе. Экономика новой реальности".