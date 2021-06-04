«Аэрофлот» ожидает открытие авиасообщения с Египтом, чтобы компенсировать потери от Турции
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«Аэрофлот» ожидает открытие авиасообщения с Египтом, чтобы компенсировать потери от Турции

8:06:396/4/2021Фото: Ведомости
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Авиакомпания несет убытки из-за отсутствия полетов в Турцию. Открытие сообщения с Египтом поможет уменьшить потери.

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует частично компенсировать убытки полетами в Египет

Михаил Полубояринов — гендиректор «Аэрофлота» - на форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге рассказал, что компания рассчитывает на то, что в ближайшие дни начнут летать рейсы в Египет.

"Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал он.

Ранее главы двух государств Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси договорились по телефону о необходимости возобновления рейсов в города Египта, на Хургаду и Шарм-эш-Шейх в том числе, сообщается на сайте Кремля. Египетские курорты также с нетерпением ждут российских туристов.

Со 2 по 5 июня проходит экономический форум, который организовал Фонд Росконгресс. В этом году форум проводится по теме "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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