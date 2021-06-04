Уникальные мотоциклы покажут в Бердске местные байкеры
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Уникальные мотоциклы покажут в Бердске местные байкеры

7:56:296/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мотосообщество Бердска проведет в городском парке День мотоциклиста.

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В Бердске в понедельник, 14 июня, пройдет традиционный для города праздник День мотоциклиста. На площадке «Праздничная» в городском парке у кинотеатра «Орион» с 15:00 до 18:00 пройдет данное мероприятие.

Организаторами праздника запланированы выставки мототехники разных классов и назначения, атрибутики и аксессуаров, уникальных экспонатов от мастеров Новосибирской области.

Также будет проведен показательный ремонт мотоцикла и развлекательные конкурсы для самых маленьких.

Бердские мотоциклисты приглашают на праздник, целью которого станет пропаганда культурного вождения и соблюдение правил дорожного движения.

В городе каждый третий понедельник июня проводится День мотоциклиста, 14 июня — выходной день.

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