Уникальные мотоциклы покажут в Бердске местные байкеры

В Бердске в понедельник, 14 июня, пройдет традиционный для города праздник День мотоциклиста. На площадке «Праздничная» в городском парке у кинотеатра «Орион» с 15:00 до 18:00 пройдет данное мероприятие.
Организаторами праздника запланированы выставки мототехники разных классов и назначения, атрибутики и аксессуаров, уникальных экспонатов от мастеров Новосибирской области.
Также будет проведен показательный ремонт мотоцикла и развлекательные конкурсы для самых маленьких.
Бердские мотоциклисты приглашают на праздник, целью которого станет пропаганда культурного вождения и соблюдение правил дорожного движения.
В городе каждый третий понедельник июня проводится День мотоциклиста, 14 июня — выходной день.