Это полное днище: Даня Милохин - молодежное лицо петербургского экономического форума

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Виталий:
Это конечно полное днище.. "Молодёжным лицом" петербургского экономического форума выбрали.. Даню Милохина! Из сотен реально достойных молодых людей, учившихся, творивших, созидавших.. Самое страшное, что молодёжь посмотрит, каких клоунов продвигают в лидеры, и подумает, да на фига нам к чему-то стремиться, если какой-то отмороженный дегенерат оказывается лучше нас, ничего в этой жизни не сделав.. И я уверен, что это - заранее спланированная провокация.