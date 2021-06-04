Это полное днище: Даня Милохин - молодежное лицо петербургского экономического форума
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Это полное днище: Даня Милохин - молодежное лицо петербургского экономического форума

10:02:076/4/2021Фото: Инстаграм Дани Милохина
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И я уверен, что это - заранее спланированная провокация.

В  рубрику "Сообщи свои новости" написал Виталий:
Даня Милохин, которому, на момент съёмок, едва исполнилось 18 – это сирота, который поборол наркотическую зависимость

Это конечно полное днище.. "Молодёжным лицом" петербургского экономического форума выбрали.. Даню Милохина! Из сотен реально достойных молодых людей, учившихся, творивших, созидавших.. Самое страшное, что молодёжь посмотрит, каких клоунов продвигают в лидеры, и подумает, да на фига нам к чему-то стремиться, если какой-то отмороженный дегенерат оказывается лучше нас, ничего в этой жизни не сделав.. И я уверен, что это - заранее спланированная провокация.
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молодежное лицо
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