Трехлетний малыш нашел в сумке гостя травматический пистолет и выстрелил себе в голову
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трехлетний малыш нашел в сумке гостя травматический пистолет и выстрелил себе в голову

12:11:426/5/2021Фото: pixabay
0

Трагедия произошла в Краснодарском крае. Мальчик в тяжелом состоянии в больнице.

Ребенок с тяжелой травмой головы был доставлен в больницу

В Краснодарском крае следователи возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сообщается, что трехлетний малыш нашел травматический пистолет и выстрелил себе в голову, пишет  ТАСС.

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего местного жителя. По версии следствия, вечером 3 июня мужчина пришел в гости к знакомым и принес с собой травматический пистолет, который оставил в сумке. Когда хозяева с гостем были на кухне, малыш прошел в комнату и достал оружие, а после выстрелил себе в голову. Ребенок с тяжелой травмой головы был доставлен в больницу.

Ребенок переведен в краевую больницу, где ему оказывается помощь. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Cледователи проводят проверку, назначены экспертизы.

Эта находка может изменить все планы на колонизацию Марса
Цифры на тонометре, которые предупреждают о большой опасности
Союзник России поставил оружие Украине и сразу же оправдался
Привитых от COVID россиян предупредили об одной опасности
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Турция выслала российских специалистов по С-400: что произошло
СМИ: США подписали «смертный приговор» Украине и Польше
Названо имя нового лидера российского криминала
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
травматический пистолетмальчик выстрелил себе в голову
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будем верить, что выживет.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева
    12:06:20 6/5/2021
    В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева
    12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году
    11:20:09 6/4/2021
    12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году
    Какие дни отдыхаем на майские праздники 2022, озвучил Минтруд
    10:41:30 6/4/2021
    Какие дни отдыхаем на майские праздники 2022, озвучил Минтруд
    Рухнувший недостроенный дом раздавил трех детей: Тела мальчиков из-под бетонной плиты достали спасатели
    10:24:36 6/4/2021
    Рухнувший недостроенный дом раздавил трех детей: Тела мальчиков из-под бетонной плиты достали спасатели
    Лунный календарь зачатия на июнь 2021
    10:20:54 6/4/2021
    Лунный календарь зачатия на июнь 2021
    Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео
    9:55:35 6/4/2021
    Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео
    Путин: Россия не обязана «кормить» Украину
    9:26:24 6/4/2021
    Путин: Россия не обязана «кормить» Украину
    Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года
    9:20:06 6/4/2021
    Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года
    БердскПоловину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях Новосибирской области. В Бердске их два, но мест давно нет
    8:55:06 6/4/2021
    Половину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях Новосибирской области. В Бердске их два, но мест давно нет
    Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов
    8:24:29 6/4/2021
    Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов