Трехлетний малыш нашел в сумке гостя травматический пистолет и выстрелил себе в голову

В Краснодарском крае следователи возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сообщается, что трехлетний малыш нашел травматический пистолет и выстрелил себе в голову, пишет ТАСС.
Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего местного жителя. По версии следствия, вечером 3 июня мужчина пришел в гости к знакомым и принес с собой травматический пистолет, который оставил в сумке. Когда хозяева с гостем были на кухне, малыш прошел в комнату и достал оружие, а после выстрелил себе в голову. Ребенок с тяжелой травмой головы был доставлен в больницу.
Ребенок переведен в краевую больницу, где ему оказывается помощь. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.
Cледователи проводят проверку, назначены экспертизы.