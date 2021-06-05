В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева
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В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева

12:06:206/5/2021Фото: СК РФ
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В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны.

Полицейскому, который смертельно ранил 19-летнего Векила Абдуллаева, выпустили из СИЗО, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении

В Главном следственном управлении продолжается расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов.
Сегодня по поручению Председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что, по данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления.
В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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