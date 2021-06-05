В Главном следственном управлении продолжается расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов.
Сегодня по поручению Председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что, по данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления.
В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева
В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны.
В Главном следственном управлении продолжается расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Ожидаемо?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.