Магнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"

5:45:486/5/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Ограничьте просмотр телепрограмм со скандалами и разбором стрессовых ситуаций. Скорее всего у каждого есть длинный список книг, которые некогда прочитать - займитесь чтением.

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в середине июня 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Экстремальная геомагнитная буря 4 июня 2021: Какой силы метеоудар ждет метеопатов до полудня

Экстремальная геомагнитная буря 4 июня 2021: Какой силы метеоудар ждет метеопатов до полудняСильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поляЕщё 110 новости

В районе 3 часов утром 29 мая на Солнце произошла крупная вспышка, в результате которой произошел выброс крупного облака плазмы. В космическое пространство масса заряженных частиц улетела с расчетной скоростью 500-600 км/с. Если бы выброс был четко направлен и двигался в сторону Земли, то в начале июня земляне получили бы сильнейший геомагнитный шторм, продлившийся несколько суток. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца подчеркивают, что определяющим магнитную бурю на нашей планете является не столько сам факт выброса облака плазмы с поверхности Солнца, как направление движения этого потока. Этот “ветер” прошёл мимо Земли, даже не зацепив края. Выбросы, направленные в сторону нашей планеты, сейчас имеют очень низкие скорости и не могут вызвать ничего в магнитосфере Земли кроме как краткосрочных возмущений магнитного поля.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца считают, что вероятность заметных магнитных бурь на Земле на ближайшие несколько дней составляет меньше 1%.

5 июня 2021 года благоприятный день для метеопатов. Магнитных бурь не прогнозируется, магнитное поле планеты находится в полном покое. Что любопытно, в обычно сложные часы суток, а именно утром, сила колебаний магнитосферы Земли равняется единице. Слабые, едва заметные “всплески” колебаний будут наблюдаться в районе 10-15 часов и ближе к вечеру, с 19 до 23 часов. Возможны головокружения и обострения сердечно-сосудистых хронических заболеваний, расстройства психики. В субботний день не обращайте внимания на вспыльчивость и нервозность родных - возможно, что колебания в магнитном поле Земли угнетают их нервную систему. Распланируйте выходной, чтобы все смогли заняться любимым делом и вместе с магнитным полем нашей планеты отдохнуть от бурь и невзгод. Почитайте интересную книгу, такую как “Таинственный остров” Жюля Верна, приключения воздухоплавателей научат вас с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.

Следующая сильная магнитная буря на Земле ожидается в начале второй декады июня, а мощный геомагнитный шторм обрушится на наш планету 15-16 июня, силу колебаний специалисты пока оценивают в 6 баллов.

Как подготовиться к магнитным бурям?
1. Займитесь укреплением мышц и костей. Организуйте себе правильный режим дня и питания. Соблюдайте режим сна, старайтесь спать не менее 8 часов. Делайте гимнастику, больше ходите пешком.
2. Не нагружайте нервную систему. Ограничьте просмотр телепрограмм со скандалами и разбором стрессовых ситуаций. Скорее всего у каждого есть длинный список книг, которые некогда прочитать - займитесь чтением. Если вы работник умственного труда, то садите цветы или деревья, ходите гулять в любую погоду, даже если у вас нет собаки, представьте, что она есть.

Как готовятся к магнитным бурям наши читатели?
Ольга Ивановна, 63 года:
- Некогда сейчас болеть, работаем на даче. И отдыхаем на свежем воздухе. Надули бассейн, лежу в теплой воде. В дождь дома, занимаюсь уборкой.
Ирина Ивановна, 57 лет:
- Делаю зарядку, стала закаляться, обливаюсь водой. Стали меньше болеть ноги. Упражнения нашла в интернете - смотрю и повторяю.
Лариса Сергеевна, 49 лет:
- Меньше стала есть и больше ходить. Разучила дыхательную гимнастику. Делаю гимнастику для ног и спины. Меньше стала голова болеть.

Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Раздевшаяся в бане Королева поразила фанатов: смело в 47 лет
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Все-таки заговорил: какие детали раскрыл Протасевич
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Раздевшаяся в бане Королева поразила фанатов: смело в 47 лет
«Тромбоз, кома»: Модель скончалась за пару дней после прививки
Все-таки заговорил: какие детали раскрыл Протасевич
Эта находка может изменить все планы на колонизацию Марса
здоровьемагнитная буряметеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы укрепляете своё здоровье?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМагнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"
    5:45:48 6/5/2021
    Магнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"
    5 июня - с Днём образования российской полиции открытки торжественные и поздравления для самых мужественных
    5:00:49 6/5/2021
    5 июня - с Днём образования российской полиции открытки торжественные и поздравления для самых мужественных
    Петров пост – 2021: главные правила духовной жизни и питания для верующих с 28 июня по 11 июля
    4:00:14 6/5/2021
    Кто такой педант?
    3:00:14 6/5/2021
    Кто такой педант?
    Курбан байрам-2021: что делают в этот день мусульмане?
    2:00:40 6/5/2021
    Курбан байрам-2021: что делают в этот день мусульмане?
    С Днём эколога 5 июня: зеленые открытки и классные поздравления
    1:01:38 6/5/2021
    С Днём эколога 5 июня: зеленые открытки и классные поздравления
    Венера в Раке: трем знакам зодиака очень повезет в любви в июне
    12:30:17 6/5/2021
    Венера в Раке: трем знакам зодиака очень повезет в любви в июне
    Трехлетний малыш нашел в сумке гостя травматический пистолет и выстрелил себе в голову
    12:11:42 6/5/2021
    Трехлетний малыш нашел в сумке гостя травматический пистолет и выстрелил себе в голову
    В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева
    12:06:20 6/5/2021
    В Новосибирске из-под стражи освободили полицейского Александра Гусева, смертельно ранившего Векила Абдуллаева
    12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году
    11:20:09 6/4/2021
    12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году