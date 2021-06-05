Магнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"

В районе 3 часов утром 29 мая на Солнце произошла крупная вспышка, в результате которой произошел выброс крупного облака плазмы. В космическое пространство масса заряженных частиц улетела с расчетной скоростью 500-600 км/с. Если бы выброс был четко направлен и двигался в сторону Земли, то в начале июня земляне получили бы сильнейший геомагнитный шторм, продлившийся несколько суток. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца подчеркивают, что определяющим магнитную бурю на нашей планете является не столько сам факт выброса облака плазмы с поверхности Солнца, как направление движения этого потока. Этот “ветер” прошёл мимо Земли, даже не зацепив края. Выбросы, направленные в сторону нашей планеты, сейчас имеют очень низкие скорости и не могут вызвать ничего в магнитосфере Земли кроме как краткосрочных возмущений магнитного поля.
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца считают, что вероятность заметных магнитных бурь на Земле на ближайшие несколько дней составляет меньше 1%.
5 июня 2021 года благоприятный день для метеопатов. Магнитных бурь не прогнозируется, магнитное поле планеты находится в полном покое. Что любопытно, в обычно сложные часы суток, а именно утром, сила колебаний магнитосферы Земли равняется единице. Слабые, едва заметные “всплески” колебаний будут наблюдаться в районе 10-15 часов и ближе к вечеру, с 19 до 23 часов. Возможны головокружения и обострения сердечно-сосудистых хронических заболеваний, расстройства психики. В субботний день не обращайте внимания на вспыльчивость и нервозность родных - возможно, что колебания в магнитном поле Земли угнетают их нервную систему. Распланируйте выходной, чтобы все смогли заняться любимым делом и вместе с магнитным полем нашей планеты отдохнуть от бурь и невзгод. Почитайте интересную книгу, такую как “Таинственный остров” Жюля Верна, приключения воздухоплавателей научат вас с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.
Следующая сильная магнитная буря на Земле ожидается в начале второй декады июня, а мощный геомагнитный шторм обрушится на наш планету 15-16 июня, силу колебаний специалисты пока оценивают в 6 баллов.
Как подготовиться к магнитным бурям?
1. Займитесь укреплением мышц и костей. Организуйте себе правильный режим дня и питания. Соблюдайте режим сна, старайтесь спать не менее 8 часов. Делайте гимнастику, больше ходите пешком.
2. Не нагружайте нервную систему. Ограничьте просмотр телепрограмм со скандалами и разбором стрессовых ситуаций. Скорее всего у каждого есть длинный список книг, которые некогда прочитать - займитесь чтением. Если вы работник умственного труда, то садите цветы или деревья, ходите гулять в любую погоду, даже если у вас нет собаки, представьте, что она есть.
Как готовятся к магнитным бурям наши читатели?
Ольга Ивановна, 63 года:
- Некогда сейчас болеть, работаем на даче. И отдыхаем на свежем воздухе. Надули бассейн, лежу в теплой воде. В дождь дома, занимаюсь уборкой.
Ирина Ивановна, 57 лет:
- Делаю зарядку, стала закаляться, обливаюсь водой. Стали меньше болеть ноги. Упражнения нашла в интернете - смотрю и повторяю.
Лариса Сергеевна, 49 лет:
- Меньше стала есть и больше ходить. Разучила дыхательную гимнастику. Делаю гимнастику для ног и спины. Меньше стала голова болеть.