"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным срокам добавили еще 10 лет: Он изнасиловал и убил более 80 женщин. Смотрите видео

В Иркутской области Михаилу Попкову вынесен третий приговор за убийство женщин. Ангарскому маньяку добавили срок к двум пожизненным.
Как сообщали в управлении СКР по Ирскутской области 4 июня, доказательства признаны судом достаточными для вынесения еще одного приговора 57-летнему Попкову. Он признан виновным в совершении преступления по о п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении двух лиц).
Суд установил, что Попков в ночь на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен еще к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной.
О данных преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в особорежимной исправительной колонии, где отбывал два пожизненных срока за серию убийств женщин. Летом 2020 года "ангарский маньяк" был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий.
4 июня 2021 года приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров, Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За эти преступления его осудили в январе 2015 года.
Позже осужденный сообщил, что изнасиловал и убил еще 59 женщин. Во время второго процесса суд признал его виновным еще в 56 убийствах, и в декабре 2018-го приговорил ко второму пожизненному сроку.
После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях. Возбудили третье уголовное дело.