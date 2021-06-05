Можно ли ходить кладбище 5 июня на церковный праздник Собор Ростово-Ярославских святых?
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Можно ли ходить кладбище 5 июня на церковный праздник Собор Ростово-Ярославских святых?

1:20:136/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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В храме проводится Божественная литургия, а потом вместе с прихожанами совершается крестный ход. Каждый год на этот праздник в Ростов съезжается много народа.

собор
В этот день почитается память всех святых Ростовской и Ярославской земель

Сегодня и ежегодно, 5 июня, во всех церквях и храмах почитается память более 170 святых Ростовской и Ярославской земель. День памяти установлен еще 1964 году и отмечается каждый год.

Очень много людей потрудились во благо развития православия в этих землях, очень много достойных людей сегодня вспоминаются. Но день приурочен к памяти святителя Леонтия, епископа города Ростова и апостола Ростово-Суздальской земли.

В этот день самые праздничные мероприятия проводятся, конечно же, в самом Ростове. В храме проводится Божественная литургия, а потом вместе с прихожанами совершается крестный ход. Каждый год на этот праздник в Ростов съезжается много народа.

Поскольку это день памяти святых, а не праздник, посвященный знаковым событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы  или других значимых фигур в православии, то запретов церковных в этот день нет, как и особых традиций.

Если у вас возникла необходимость сегодня посетить кладбище и помянуть ваших умерших родных или близких, вы можете это сделать не смущаясь. Поминки сегодня устраивать не запрещено. Предварительно лучше все таки посетить храм, поскольку молитва для усопших важнее.

Напоминаем вам, что 19 июня будет отмечаться Троицкая родительская суббота, которая является Вселенской и очень важной для молитвы об усопших в этот день. Нужно подойти с вечера в храм и подать записки с именами усопших, чтобы их имена помянули в утренней панихиде.

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