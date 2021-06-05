Молитвы 5 июня на большой церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых

Сегодня, 5 июня, отмечается большой праздник с названием Собор Ростово-Ярославских святых. Этот день приурочен ко дню памяти святого Леонтия, который был Ростовским епископом и апостолом Ростово-Суздальских земель.
Установлена эта дата была еще 1964 году. Чтится память более 170 людей, признанных святыми и сделавших огромный вклад в христианство и очень много добрых дел на Ростовской и Ярославской землях.
В храмах священники в этот день служат праздничную Божественную литургию. Каждый год на эту службу съезжается очень много прихожан, которые после службы во главе со священнослужителями идут крестным ходом по городу Ростову.
Тропарь собору
Тропарь святителям