Молитвы 5 июня на большой церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Молитвы 5 июня на большой церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых

2:20:556/5/2021Фото: Wikimedia Commons
0

В храмах священники  в этот день служат праздничную Божественную литургию. Каждый год на эту службу съезжается очень много прихожан, которые после службы во главе со священнослужителями идут крестным ходом по городу Ростову.

собор
В этот день в храмах служится Божественная литургия

Сегодня, 5 июня, отмечается большой праздник с названием Собор Ростово-Ярославских святых. Этот день приурочен ко дню памяти святого Леонтия, который был Ростовским епископом и апостолом Ростово-Суздальских земель.

Установлена эта дата была еще 1964 году. Чтится память более 170 людей, признанных святыми и сделавших огромный вклад в христианство и очень много добрых дел на Ростовской и Ярославской землях.

В храмах священники  в этот день служат праздничную Божественную литургию. Каждый год на эту службу съезжается очень много прихожан, которые после службы во главе со священнослужителями идут крестным ходом по городу Ростову.

Тропарь собору


Тропарь святителям


Сделавших Covid-вакцину людей огорчили: что у них находят
Эта находка может изменить все планы на колонизацию Марса
Все-таки заговорил: какие детали раскрыл Протасевич
Норкин выдал шутку про Собчак и заболевшего бобра
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Суд вынес вердикт по делу ПФР против Максима Галкина
Потехи Урганта над искупавшемся в Черном море Лукашенко
США нашли виновника пандемии коронавируса
Союзник России поставил оружие Украине: РФ сразу отреагировала
молитвапраздникиСобор Ростово-Ярославских святых
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем вы сегодня помолитесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Молитвы 5 июня на большой церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых
    2:20:55 6/5/2021
    Молитвы 5 июня на большой церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых
    Бердск"Мешком по голове": Строительный мусор бросают с крыши 5-этажки на землю в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
    2:17:23 6/5/2021
    "Мешком по голове": Строительный мусор бросают с крыши 5-этажки на землю в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
    Путин приказал освободить малый бизнес от налоговой отчетности и от уплаты НДС
    1:59:00 6/5/2021
    Путин приказал освободить малый бизнес от налоговой отчетности и от уплаты НДС
    Умер экс-депутат заксобрания и глава совета ветеранов Новосибирской области Вячеслав Журавлев
    1:23:39 6/5/2021
    Умер экс-депутат заксобрания и глава совета ветеранов Новосибирской области Вячеслав Журавлев
    Можно ли ходить кладбище 5 июня на церковный праздник Собор Ростово-Ярославских святых?
    1:20:13 6/5/2021
    Можно ли ходить кладбище 5 июня на церковный праздник Собор Ростово-Ярославских святых?
    Педофил надругался над 10-летним мальчиком в безлюдном месте. Извращенца арестовали
    1:00:59 6/5/2021
    Педофил надругался над 10-летним мальчиком в безлюдном месте. Извращенца арестовали
    Бердск51 житель Бердска лечится от коронавируса на 5 июня. За последние сутки выявили новых зараженных
    12:29:08 6/5/2021
    51 житель Бердска лечится от коронавируса на 5 июня. За последние сутки выявили новых зараженных
    Можно ли работать 5 июня на церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых?
    12:20:56 6/5/2021
    Можно ли работать 5 июня на церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых?
    В финале шоу «Ты — ТОП-модель» на ТНТ за победу и 3 млн рублей борется красавица из Новосибирска
    12:14:24 6/5/2021
    В финале шоу «Ты — ТОП-модель» на ТНТ за победу и 3 млн рублей борется красавица из Новосибирска
    На электросамокате наркодилер сбил 5-летнюю девочку и скрылся: Самокат утопил и перекрасил волосы
    11:55:04 6/5/2021
    На электросамокате наркодилер сбил 5-летнюю девочку и скрылся: Самокат утопил и перекрасил волосы