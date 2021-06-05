Путин приказал освободить малый бизнес от налоговой отчетности и от уплаты НДС
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Путин приказал освободить малый бизнес от налоговой отчетности и от уплаты НДС

1:59:006/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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Также глава государства распорядился сократить вдвое сроки оплаты за поставки товаров, причем данные изменения должны коснуться реально работающие компании. Путин предложил увеличить долю госзакупок у МСП госкомпаниями до 25%.

Президент страны предложил освободить бизнес от налоговой отчетности

Парламентариям дано указание доработать законопроект, по которому малому бизнесу не нужно будет отчитываться в налоговых органах. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного экономического форума, проходящего в Санкт-Петербурге.

«Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощённую систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из Правительства и парламента, соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа на нём забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца», — сказал президент.

Также глава государства распорядился сократить вдвое сроки оплаты за поставки товаров, причем данные изменения должны коснуться реально работающие компании. Владимир Путин предложил увеличить долю госзакупок у МСП госкомпаниями до 25%.

Для общепита глава государства предложил нововведение - освобождение предприятий от уплаты НДС.

Дословно

В. Путин: Сейчас компании, которые работают на упрощённом режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объёму выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес, и часто этот фактор сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компаний.

Показательный пример здесь – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому.

Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15 процентов даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек. Сейчас такой порог – 250 человек.

Мы уже договорились освободить от налоговых деклараций тех предпринимателей, которые применяют упрощённую систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из Правительства и парламента: соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа над ним забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца.

Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растёт, компании растут.

Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое – до 800 миллионов рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчётов и бумаг. И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, её не надо будет согласовывать с антимонопольными органами.

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