"Мешком по голове": Строительный мусор бросают с крыши 5-этажки на землю в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 5 июня читатели прислало видео. На кадрах видно, как рабочие сбрасывают с 5-этажки строительный мусор. Авторы ролика уточнили, что события происходят на доме №15 в Микрорайоне Бердска.
-Скидывают мусор. Внизу нет ни ограждения, ни сигнальной ленты. Если вдруг ребенок выбежит из за угла, может получить по голове мешком мусора, - прокомментировали очевидцы.
Вероятно, на кровле старой "хрущовки" идет ремонт. И строители решили не заморачиваться с перемещением мусора с высоты - а просто скидывают его на землю, упаковав в мешки.
А жители соседних домов интересуются, какой орган может привлечь рабочих за вероятное нарушение техники безопасности.