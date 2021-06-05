Украинскую шпионку из состава Вооруженных сил России приговорили за госизмену

Российская военнослужащая Татьяна Кузьмиенко через два года после отсрочки приговора проведет в колонии восемь лет. Осужденная признала вину в государственной измене, рассмотрение дела проходило в особом порядке.
"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обвинения просило для подсудимой 12 лет лишения свободы, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
В апреле 2020 года в ФСБ сообщили, что контрразведка пресекла деятельность группы, образованной главой подразделения военной разведки Украины Олегом Ахмедовым. В состав группы входила военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая поставляла украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну. Также в группе состоял гражданин Украины Константин Ширинг.
Уголовные дела о госизмене и шпионаже были возбуждены против Кузьменко и Ширинга, при этом последнего этапировали в Москву, а россиянку посадили под домашний арест. По информации ФСБ, о шпионской деятельности задержанных стало известно после обнаружения в Крыму схрона с боеприпасами и взрывчаткой, доставленных с Украины.
В Крыму планировалось совершение диверсий и терактов на российских объектах военных и социальных инфраструктур, пишет ТАСС.