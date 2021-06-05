Фото: Что собираются строить на Микраже между магазином "Пятерочка" и "Здоровьем" ?
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Фото: Что собираются строить на Микраже между магазином "Пятерочка" и "Здоровьем" ?

2:43:406/5/2021
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Что собираются строить на Микраже между магазином "Пятерочка" и "Здоровьем"?

Что собираются строить на Микраже между магазином "Пятерочка" и "Здоровьем"?

Кто знает, что собираются строить на Микраже между магазином "Пятерочка" и "Здоровьем"?

Что собираются строить на Микраже между магазином "Пятерочка" и "Здоровьем"?

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