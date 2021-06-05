Где купить клубнику в Москве: список площадок
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Где купить клубнику в Москве: список площадок

3:56:016/5/2021Фото: Pixabay
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По мере созревания и увеличения числа ягод, количество торговых точек по продаже сезонной продукции вырастет до 174. Предполагаемая цена за 1 килограмм ягод — 150 рублей в зависимости от сорта.

В Москве начались продажи ягод в специализированных павильонах

В Москве начались сезонные продажи всеми любимых ягод — клубники и земляники. Производители из 15 регионов России начали доставлять в столицу выращенный урожай.

«Сегодня в Москве открываются площадки, где производители из разных регионов торгуют клубникой. Сейчас начали работать 77 площадок. По мере созревания клубники количество площадок будет увеличиваться. Ценовую политику определяют сами предприниматели», - рассказал представитель московской мэрии.

В настоящее время утверждено 174 торговые точки, где можно будет приобрести ягоды в специальных помещениях установленного образца. Оформление павильонов будет произведено в соответствии с согласованной концепцией, для того, чтобы узнать место продажи ягод было легко.

На прилавках будут продаваться более 10 сортов клубники и земляники среди которых «Альба», «Ольвия», «Октава», «Мальвина», «Пегас», «Зенит», и многие другие. Предоставление торговых площадок происходит бесплатно, спрос на данную продукцию высокий, москвичи покупают очень много ягод каждый год.

Для российских фермеров Москва — очень хорошая площадка для сбыта выращенного урожая. Предполагаемая цена за 1 килограмм ягод — 150 рублей в зависимости от сорта, пишут на официальном сайте Москвы, где опубликовали список адресов.

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