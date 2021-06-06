От чего умер Борис Грачевский?
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От чего умер Борис Грачевский?

2:00:586/6/2021,Мария РодченковаФото: https://commons.wikimedia.org/
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По официальной версии Борис Грачевский стал жертвой коронавируса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Борис Грачевский - это легендарный человек, создатель “Ералаша”, который выходит на экраны вот уже более сорока лет. Грачевский ушел из жизни в январе этого года. О причинах смерти и о том, кем был этот человек - в нашем материале.

О смерти Грачевского стало известно 15 января этого года. О кончине знаменитого кинорежиссера и сценариста сообщила его официальная жена. По официальной версии Борис Грачевский стал жертвой коронавируса. С болезнью его положили в больницу еще в декабре 2020 года. По сообщению медиков, его состояние в самом начале характеризовалась как тяжелое, но позже его стабилизировали. Он сам записывал с собой довольно позитивные видео в Инстаграм из больницы. Как отметили медики, руководитель “Ералаша”, которому был 71 год, не смог побороть инфекцию. Близкие сообщили, что незадолго до болезни он отказался делать прививку от “китайского” вируса, но все равно боялся оставить одних жену и маленького сына.

Одна из подруг Бориса Грачевского отметила, что деятель искусства старался выглядеть здоровым несмотря на самочувствие, ему было сложно ходить, но он всегда скрывал этот факт и шутил, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что отмечалось, что коронавирусных осложнений у Грачевского не было, он все равно скончался от последствий вируса, которые оказали непоправимое действие на его организм.

Грачевский появился на свет в Москве в середине марта 1949 года. Впервые он вышел на сцену в возрасте 6 лет вместе со своим отцом. После окончания школы он отучился в Калининградском механическом техникуме. В результате учебы будущий автор “Ералаша” стал токарем и некоторые время работал на заводе. Кроме этого, он отслужил в армии и, по его словам, получил травму из-за которой перенес клиническую смерть. Затем он работал грузчиком на Горьковской киностудии, потом был администратором и т.д. В конце шестидесятых Грачевский стал студентом ВГИКа. В начале 70-х годов Грачевский в сотрудничестве с Александром Хмеликом создал знаменитый “Ералаш”. В этом проекте знаменитый сценарист проработал до конца своей жизни. Кроме этого, он участвовал в создании одноименного журнала.

“Ералаш” стал очень популярным и принес всероссийскую известность Греческому. Проект постоянно транслировали на телевидение, что принесло его автору славу. Это позволило ему снять полнометражный фильм под названием "Между нот, или Тантрическая симфония", стать автором проекта социальной рекламы.

У Бориса Грачевского осталась молодая жена и маленький сын, а также дочь Василиса от прошлого брака, который восемь лет.

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