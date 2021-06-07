Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?
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Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?

8:20:176/7/2021Фото: Pixabay
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Всегда считается, что парад планет не несет ничего хорошего для людей. Так, например, большой парад планет случился в високосном 2020 году.

планеты
Время Парада планет не сулит ничего позитивного

Парадом планет называется астрономическое явление, при котором несколько планет выстраиваются в одну лини относительно Солнца с допустимым отклонением от оси не более 20 градусов. Парад может быть малым, когда в него включены 4 планеты и большим - 5-6 планет.

Бывают и совсем маленькие парады, включающие в себя всего три планеты и полный парад  - когда в одну линию выстраиваются все планеты. Такое происходит крайне редко - примерно 1 раз за 170 лет. На каждый полный парад планет люди ожидали наступление конца света.

Научно это явление называется соединением, а для более понятного людям изъяснения - парад планет.

Во время такого события планеты становятся ближе друг к другу. И когда планеты соединяются в одной эллиптической плоскости, то при наблюдении за ними может быть три развития событий:


  • одна планета может закрыть собой другую,
  • солнце может спрятаться за одной из планет,
  • одна из звезд может закрыть собой одну из планет.

Всегда считается, что парад планет не несет ничего хорошего для людей. Так, например, большой парад планет случился в високосном 2020 году. Наверное, будет излишним говорить. насколько тяжелым тот год выдался для людей из-за начавшейся пандемии коронавируса, которую мы не может остановить и по сей день.

В 2021 году парада планет не будет никакого. И это можно расценивать, как положительных знак. В 2022 году нас ждут 2 парада планет.

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