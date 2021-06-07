Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?

Парадом планет называется астрономическое явление, при котором несколько планет выстраиваются в одну лини относительно Солнца с допустимым отклонением от оси не более 20 градусов. Парад может быть малым, когда в него включены 4 планеты и большим - 5-6 планет.
Бывают и совсем маленькие парады, включающие в себя всего три планеты и полный парад - когда в одну линию выстраиваются все планеты. Такое происходит крайне редко - примерно 1 раз за 170 лет. На каждый полный парад планет люди ожидали наступление конца света.
Научно это явление называется соединением, а для более понятного людям изъяснения - парад планет.
Во время такого события планеты становятся ближе друг к другу. И когда планеты соединяются в одной эллиптической плоскости, то при наблюдении за ними может быть три развития событий:
- одна планета может закрыть собой другую,
- солнце может спрятаться за одной из планет,
- одна из звезд может закрыть собой одну из планет.
Всегда считается, что парад планет не несет ничего хорошего для людей. Так, например, большой парад планет случился в високосном 2020 году. Наверное, будет излишним говорить. насколько тяжелым тот год выдался для людей из-за начавшейся пандемии коронавируса, которую мы не может остановить и по сей день.
В 2021 году парада планет не будет никакого. И это можно расценивать, как положительных знак. В 2022 году нас ждут 2 парада планет.